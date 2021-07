Santuário de Atibaia realiza concurso para escolha de logomarca comemorativa

O Santuário da Mãe e Rainha, de Atibaia/SP, está realizando um concurso para escolha da logomarca comemorativa do seu Jubileu de Ouro. O concurso pretende promover uma logomarca para uso na divulgação dos eventos e atividades do Santuário ao longo do ano jubilar, que se inicia em setembro de 2021 e se estende até setembro de 2022.

Santuário de Schoenstatt, em Atibaia (Foto: Divulgação)

Com o lema: “Pai, confiamos em ti e caminhamos na tua presença!”, o Santuário se prepara para celebrar 50 anos. A proposta de criação de logomarca deverá levar em consideração os seguintes princípios funcionais: Ser inspirada no lema jubilar, ser original (Imagens ou símbolos copiados de terceiros – mesmo que sejam apenas um elemento entre outros – não serão aceitos) e expressar um significado espiritual: todos os elementos, incluindo símbolos e cores, precisam remeter à realidade do Santuário de Schoenstatt, em Atibaia, e ao jubileu de ouro.

O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar até duas propostas de logomarca comemorativa. As inscrições devem ser enviadas para o e-mail jubileudeouroatibaia@gmail.com até o dia 1º de agosto de 2021.

O resultado será divulgado no dia 30 de agosto no site do santuário de Atibaia: https://santuariodeatibaia.org.br/.

Clique aqui e confira o edital

Fonte: Departamento de Comunicação Santuário da Mãe e Rainha