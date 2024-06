Seminário sobre Serviço de Acolhimento acontece na próxima sexta-feira (7) no Cine Itá

A Prefeitura, em parceira com a FADA (Família Acolhedora de Atibaia), sob coordenação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), promove o Primeiro Seminário Sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com o objetivo de disseminar e fortalecer o cuidado com crianças e adolescentes em vulnerabilidade do município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Inscrições

O evento acontece no próximo dia 7 de junho, das 9h às 17h, no Cine Itá, e os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente neste link .

O Seminário contará com a presença de representantes de toda a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, bem como de pessoas interessadas em conhecer mais sobre esse serviço que tem crescido e ganhado força nacional nos últimos anos.

Acolhimento

FADA é um serviço que capacita e acompanha famílias dispostas a acolher temporariamente e voluntariamente crianças ou adolescentes afastados de seus lares como medida de proteção. Esses jovens enfrentam situações em que seus direitos foram ameaçados ou violados, e suas famílias encontram-se temporariamente incapazes de cumprir sua função de proteção e cuidado. Nesse contexto, a criança ou adolescente passa a residir temporariamente com a Família Acolhedora até que sua situação seja regularizada, retornando posteriormente à sua família de origem ou sendo encaminhada para adoção em outra família.

Palestrantes

Dentre os palestrantes confirmados para o seminário, destacam-se profissionais de renome e experiência no campo do acolhimento familiar:

* Jane Valente, Mestre e Dra. em Serviço Social, é uma referência no campo do Acolhimento Familiar, trazendo sua vasta experiência para enriquecer o debate.

* Adriana Pinheiro, Assistente Social e Especialista em Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes, trará insights fundamentais sobre os desafios enfrentados por essa população vulnerável.

* Jose Roberto Poiani, Juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia/MG, trará sua perspectiva jurídica e prática sobre o tema, enriquecendo o diálogo com sua experiência no sistema judiciário.

* Renata Rivitti, Promotora de Justiça Coordenadora do CAO Infância e Juventude do MPSP, trará sua expertise no campo da proteção dos direitos da criança e do adolescente, contribuindo para uma abordagem integral do tema.

Informações

Para mais informações sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, entre em contato pelo número (11) 91359-1905.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia