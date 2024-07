Serviço de Motolância do SAMU para atendimento emergencial será implantado em Atibaia

A Motolância, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), será implantada em Atibaia. A moto equipada para atendimento emergencial de saúde é conduzida por profissional da área de enfermagem que presta assistência pré-hospitalar, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente. Atibaia será a primeira cidade da região a ter este serviço.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Atendimento em dupla

As motolâncias atuarão em duplas e vão ficar sediadas em uma base próxima à rodovia Fernão Dias. Atibaia terá agora duas bases do SAMU para atender todas as regiões da cidade. Três motos já estão disponíveis para realizar os serviços e a Prefeitura está contratando as equipes.

Mais agilidade

Com a motolância, o SAMU terá condições de atender com mais agilidade diversos tipos de ocorrência e avaliar a necessidade de envio de uma unidade básica ou avançada. As motolâncias têm condições que realizar uma série de ocorrências, como acidente de trânsito, queixas cardiológicas, problemas neurológicos, entre outros.

SAMU

O SAMU é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações utilizando o número “192”. A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia