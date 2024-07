Veículo com carga especial seguirá pela Fernão Dias em direção a Atibaia nesta quinta-feira (18)

A Arteris Fernão Dias informa que um veículo com carga especial permanece estacionado no km 949 da Rodovia Fernão Dias, em Extrema, e às 22h segue sentido Atibaia, até o km 36 (entrada da rodovia Dom Pedro), onde será realizada uma operação de transposição para acesso à rodovia SP-65.

As carretas estão carregadas com um transformador elétrico gigante, que pesa cerca de 630 toneladas e tem quase 100 metros de comprimento. A carga, está a caminho do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro e a principal via de acesso é a Fernão Dias.

(Foto: Arteris Fernão Dias)

Entenda

Uma super carga está sendo transportada na Rodovia Fernão Dias e tem deixado o trânsito lento nos últimos dias no Sul de Minas, o que requer atenção e paciência para quem passa pela rodovia.

As carretas têm 98 metros de comprimento, 44 eixos e mais de 300 pneus com cerca de 630 toneladas. Os veículos ocupam toda a pista do sentido São Paulo.

O veículo é uma viga puxada por duas carretas chamadas de cavalos. Depois de Minas, a primeira parada será em Atibaia, no interior de São Paulo.

Para que um veículo como esse possa circular na rodovia, é necessário seguir uma série de protocolos. O principal deles é ter uma AET, que é uma Autorização Especial de Transporte, emitida pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).

É necessário uma escolta especial credenciada à Polícia Rodoviária Federal, além de estudos e laudos que garantam a segurança de quem divide espaço com esse veículo na estrada.

Ao avistar sinalização na pista, reduza a velocidade e afaste-se.