Veja as 50 cidades de SP campeãs de vagas de emprego com carteira assinada em maio

O estado de São Paulo criou 42.355 vagas de emprego com carteira assinada no mês de maio. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a maio deste ano, foram criados 328.685 postos. Já no acumulado de 12 meses (de junho de 2023 a maio de 2024), foram 466.971 oportunidades.

(Foto: AGÊNCIA BRASIL)

Veja abaixo os 50 municípios paulistas campeões de vagas

Mês de maio (em relação a abril)

São Paulo: 10.517 Matão: 3.452 Bebedouro: 2.123 Capela do Alto: 1.332 São Bernardo do Campo: 1.235 São Caetano do Sul: 1.194 Barueri: 1.152 São José do Rio Pardo: 1.076 Colômbia: 849 Campinas: 839 Monte Azul Paulista: 770 Itapetininga: 673 Santo André: 673 Santa Cruz do Rio Pardo: 631 Mogi-Guaçu: 589 Mogi das Cruzes: 588 Botucatu: 574 Barra Bonita: 534 Capivari: 527 Luis Antônio: 524 São José do Rio Preto: 445 Sorocaba: 413 Limeira: 411 Osasco: 398 São João da Boa Vista: 363 Bariri: 347 Mococa: 344 Reginópolis: 340 Santa Bárbara D’Oeste: 319 Atibaia: 302 Campos do Jordão: 298 Votorantim: 290 Guarulhos: 286 Itaquaquecetuba: 278 Araçatuba: 277 Altinópolis: 269 Itu: 263 Franca: 254 Sumaré: 250 Avaré: 246 Itupeva: 239 São Roque: 231 Sertãozinho: 228 Caconde: 222 Santos: 217 Vinhedo: 207 Conchal: 191 Penápolis: 187 Jundiaí: 186 Cotia: 185

Acumulado do ano (janeiro a maio)

São Paulo: 89.221 Guarulhos: 9.562 Campinas: 9.361 São Bernardo do Campo: 8.021 Sorocaba: 5.722 São José dos Campos: 5.431 Ribeirão Preto: 5.171 São Caetano do Sul: 4.800 São José do Rio Preto: 4.294 Franca: 4.171 Mogi das Cruzes: 3.800 Santo André: 3.762 Santos: 3.631 Piracicaba: 3.367 Bauru: 3.161 Sumaré: 3.106 Botucatu: 2.924 Indaiatuba: 2.893 Limeira: 2.831 Cotia: 2.285 Taubaté: 2.225 Osasco: 2.214 Sertãozinho: 2.175 São José do Rio Pardo: 2.140 Rio Claro: 2.111 Jundiaí: 1.951 São Carlos: 1.949 Santana de Parnaíba: 1.948 Diadema: 1.838 Vinhedo: 1.819 Itu: 1.812 Barra Bonita: 1.781 Taboão da Serra: 1.773 Capela do Alto: 1.741 Paulínia: 1.693 Cajamar: 1.667 Araras: 1.621 Presidente Prudente: 1.544 Mauá: 1.532 Mogi-Guaçu: 1.525 Araçatuba: 1.503 Bebedouro: 1.497 Itapetininga: 1.475 Atibaia: 1.422 Marília: 1.410 Pontal: 1.405 Araraquara: 1.393 Birigui: 1.261 Jaboticabal: 1.251 Elias Fausto: 1.242

Acumulado de 12 meses

São Paulo: 157.904 Guarulhos: 17.112 Campinas: 14.615 São Bernardo do Campo: 11.751 São José dos Campos: 8.795 Sorocaba: 8.296 Ribeirão Preto: 7.670 Santo André: 7.554 Santos: 7.360 Mogi das Cruzes: 6.134 Barueri: 6.108 São José do Rio Preto: 5.305 Piracicaba: 4.732 Taubaté: 4.324 Cotia: 4.256 Osasco: 4.249 Cajamar: 3.906 Indaiatuba: 3.808 Mauá: 3.570 Santana de Parnaíba: 3.514 Botucatu: 3.445 Paulínia: 3.376 Presidente Prudente: 3.315 Sertãozinho: 3.272 São Caetano do Sul: 3.160 Matão: 3.092 Sumaré: 3.024 Praia Grande: 2.944 Bauru: 2.863 Araçatuba: 2.701 Itaquaquecetuba: 2.478 Diadema: 2.457 Limeira: 2.349 Jundiaí: 1.936 Lins: 1.905 Barretos: 1.874 Taboão da Serra: 1.872 Lençóis Paulista: 1.848 Bragança Paulista: 1.837 Itu: 1.834 Itupeva: 1.831 Marília: 1.823 Votorantim: 1.756 Bebedouro: 1.736 Mogi-Mirim: 1.730 São José do Rio Pardo: 1.718 Tatuí: 1.650 Rio Claro: 1.639 São Roque: 1.639 Itapecerica da Serra: 1.625

De acordo com a Fundação Seade, em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas no estado: 0,3% em maio, 2,37% no acumulado do ano e 3,4% em 12 meses. Além disso, São Paulo criou 32% do total de vagas com carteira assinada do país em maio, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo