Vem aí: Pedal Solidário no Santuário de Atibaia

O Santuário de Schoenstatt, em Atibaia, convida os ciclistas da região para participarem do “Pedal Solidário”, que vai acontecer no domingo, 5 de junho. Para participar, é preciso contribuir com 1kg de alimento ou 1L de leite.

(Foto: Divulgação/Juliana Dorigo)

O trajeto de 12Km, com duração de 1h, terá início em frente à Paróquia Cristo Rei, na praça Santo Antônio, no Alvinópolis, e vai percorrer a Avenida Jerônimo de Camargo e a Estrada dos Pires, com destino ao Santuário.

Na chegada, os ciclistas serão acolhidos pelas Irmãs de Maria e participarão de um momento especial de oração diante da imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.

Localizado no Km 78, da Rod. Dom Pedro I, no Jardim Brogotá, o Santuário está aberto todos os dias das 10h às 17h. A Santa Missa acontece todos os dias às 15h. Dúvidas ou informações entre em contato pelo telefone (11) 4414-4217 ou pelo WhastApp (11) 95779-3438.

