Vereadora defende cancelamento do Carnaval 2022 em Atibaia, acompanhando a região

A vereadora Ana Paula Beathalter Beathalter falou em Tema Livre, durante a sessão de 16 de novembro, sobre indicações e requerimento que apresentou à Câmara. Inicialmente, ela defendeu o cancelamento do Carnaval de 2022 em Atibaia e região, sugerindo que os recursos previstos para a festa sejam destinados ao pagamento de consultas de especialidades médicas e de realização de exames.

(Imagem Ilustrativa de Wolfgang Eckert por Pixabay)

“Com todo o respeito aos que apreciam a expressão cultural do Carnaval, lembro que ainda estamos em pandemia. São 611 mil mortes, enlutando famílias em nosso país; 153 mil só no Estado de São Paulo; e 333 na nossa cidade. A vacina ainda não é a solução de tudo. Muitas vidas continuam em risco e as aglomerações precisam ser evitadas. E nosso gabinete ainda recebe queixas sobre falta de leitos e vagas para exames no sistema de saúde”, justificou a vereadora.

“Meu posicionamento é o mesmo adotado por autoridades das cidades vizinhas de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, que, de forma conjunta e unânime, há alguns dias decidiram pela não realização da festa”, acrescentou.

Ana Paula Beathalter citou dois casos que mostram a situação delicada do sistema de saúde: moradora do Rio Abaixo procurou a UBS do bairro, com suspeita de câncer de mama, e só conseguiu agenda para o dia 22 de dezembro; outra munícipe sofre de dores crônicas e precisa fazer ressonância da pélvis – de acordo com a Secretaria de Saúde, neste ano foram liberados apenas dois exames desse tipo pelo governo do Estado.

