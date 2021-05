2ª edição do Festival Culturar-te Atibaia em Casa abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 2ª edição do “Culturar-te Atibaia em Casa”, festival on-line organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais (COMPOCAT) para apoiar os profissionais do setor cultural da cidade, fortemente afetado pelas medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19. Gestores, técnicos, designers, escritores, artistas, profissionais do audiovisual, artistas da cultura popular e pesquisadores interessados em participar devem protocolar a inscrição até o dia 18 de junho na plataforma digital “Atibaia Sem Papel”.

Apresentações, palestras e oficinas selecionadas farão parte do festival online “Culturar-te Atibaia em Casa” (Imagem Iustrativa: William Iven / Pixabay)

A inscrição é gratuita e as palestras, oficinas, mostras e intervenções artísticas selecionados irão compor a programação do festival on-line, que será transmitido pela Prefeitura de Atibaia no YouTube. Cada um dos 66 projetos selecionados também receberá prêmio no valor de R$ 1.500 e o produto final – vídeos gravados, podcasts, trabalhos de fotografia e artes visuais, produção textual ou exposição artística – deverá ser entregue entre os dias 10 e 30 de julho. A ficha de inscrição e demais formulários necessários, além de mais detalhes sobre as categorias de profissionais que podem se inscrever, o produto final que deverá ser entregue, a lista de documentos exigidos para a inscrição e os critérios de seleção estão disponíveis no edital publicado na edição do dia 22 de maio da Imprensa Eletrônica Oficial.

Criado no ano passado com o objetivo de estimular e apoiar os artistas locais no contexto de enfrentamento da pandemia, o festival também visa garantir o acesso da comunidade atibaiense à cultura, reconhecendo-a como um direito fundamental que deve ser assegurado, ainda mais neste momento em que a apreciação da arte pode representar momentos de alívio em meio a esta realidade tensa e fora dos eixos que estamos vivendo. A realização desta segunda edição do festival, assim como a primeira, será realizada com recursos do Fundo Municipal de Cultura e da Lei de Fomento à Cultura em Atibaia.

A inscrição no processo seletivo da 2ª edição do festival deve ser protocolada na versão web da plataforma digital “Atibaia Sem Papel” através do endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ou pelo aplicativo 1Doc Atendimento, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Play Store e Apple Store. Para quem já tem cadastro na plataforma, basta identificar-se com login e senha, selecionar o assunto “Inscrição – Festival Culturar-te Atibaia em casa 2ª Edição”, anexar a lista de documentos exigidos para participar e protocolar a inscrição. O prazo se encerra no dia 18 de junho e a lista de projetos selecionados será divulgada a partir do dia 26 de junho na Imprensa Oficial Eletrônica da Prefeitura da Estância de Atibaia.

