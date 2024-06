2º Festival da Integração Brasil-Japão será realizado em Atibaia no fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de junho, acontece o 2º Festival da Integração Brasil-Japão em Atibaia, evento que celebra a rica herança cultural da colônia japonesa na cidade e a amizade entre os dois países. A festividade tem entrada franca e será realizada no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, das 15h às 22h no sábado (8) e das 11h às 20h no domingo (9).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Programação

Propondo um mergulho nas diversas manifestações culturais que unem Brasil e Japão, a programação do festival terá Kaito de Paula, grupo de dança Senhoras Nazaré, Taikô Kawasuji Seiryu Daiko, duo Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa, Pamela Yuri, Rafael Yassunaga, Sandro Barros e Serginho Tanigawa entre as atrações do primeiro dia.

No segundo dia de festa, Kaito de Paula e Taikô Kawasuji Seiryu Daiko voltam a animar o público, mas ainda tem karaokê com Célio Nomoto, Cida e Claudio, Harumi Yoshida em um show de gaita, Dão Ferreira e Zezinho, apresentação de MMA japonês, performance do mágico ilusionista Edson, grupo Todos de Nós, Leila e Naomi, Takeshi Nishimura e Concurso de Cosplay.

Segunda edição

Além de todas essas atrações, o festival oferece ainda o melhor da culinária japonesa, entre outras iguarias, com delícias que pretendem agradar os paladares mais exigentes. Esta segunda edição promete repetir o sucesso da primeira, realizada no ano passado, que contou com um público de cerca de 2 mil pessoas nos dois dias de festa, segundo os organizadores.

O Festival da Integração Brasil-Japão é uma realização da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (Acenbra) em parceria com a Prefeitura de Atibaia.

S.O.S. Rio Grande do Sul

Durante o evento, haverá arrecadação de doações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre os itens que podem ser doados estão: água potável; alimentos não perecíveis; colchões e cobertores; produtos de higiene pessoal; produtos de limpeza; fraldas e brinquedos; ração animal; roupas e calçados.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia