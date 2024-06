3ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia começou na quarta-feira (26)

A terceira edição da Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia começou na quarta-feira (26), trazendo uma série de atividades culturais gratuitas que procuram dar visibilidade à causa e combater a discriminação. Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, a programação 2024 se estende até o próximo dia 30, contando com mostra de artes, Festival Voz de Bixa, Feira Cultural da Diversidade e a peça teatral “Frango”, além da participação especial da comunicadora trans Barbit.

Tema da Semana 2024

O tema da Semana deste ano é “Eu apoio a causa LGBT porque tenho um QI A+”. A iniciativa busca promover a conscientização acerca da importância de se apoiar os movimentos queers. Confira os detalhes das atrações e participe!

Pintura da UBS Sumico Ono, mostra artística e roda de conversa

Abrindo a programação pró diversidade, a roda de conversa com a comunicadora trans Barbit e o movimento Colore, de apoio em saúde mental para pessoas identificadas como LGBTQIAPN+, aconteceu na quarta (26), na unidade de saúde do Serviço de Atenção Especializada (SAE) Sumico Ono, no Alvinópolis.

O evento lançou ainda uma mostra de artes organizada pelas artistas Mariana Farcetta e Bia Raposo a partir de duas oficinas de expressão artística realizadas junto aos grupos de pessoas LGBTQIAPN+ e de familiares do movimento Colore, que também oferece encontros voltados aos adolescentes no CAPSi, Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil.

As duas artistas pintaram as paredes da unidade de saúde com temas inspiradores, realizando uma intervenção artística que deu uma nova cara ao ambiente.

De ladinho com o Pajubá – entrevista com Barbit do Brasil

No dia 27, às 19h, no Cine Itá Cultural, o Coletivo Pajubá entrevista a modelo e digital influencer Bárbara Pinheiro, a Barbit do Brasil. Sucesso nas redes sociais, especialmente entre os mais jovens, a comunicadora de Atibaia, famosa por sua participação no reality show Corrida das Blogueiras, bate um papo com a jornalista trans Ternacci Ponciano, do coletivo Pajubá.

Transição, trajetória, dificuldades e apoios recebidos estão entre os temas que serão abordados pela entrevistada, alguém que conseguiu superar as aterrorizantes estatísticas relacionadas a mulheres trans e travestis no Brasil, o país que mais mata transexuais no mundo, segundo relatório divulgado pela Antra, Associação Nacional de Travestis e Transexuais.

Festival Voz de Bixa

Consolidando Atibaia como referência no cenário regional, mais uma edição do Festival Voz de Bixa celebra as diversidades no dia 28, às 19h, no palco do Cine Itá. As atrações de dança, performance drag queen, música e tecido acrobático circense que compõem a programação apresentam um pouco da cena cultural LGBTQIAPN+ da cidade.

Reunindo talentos consolidados e novos artistas, o festival promete proporcionar uma noite memorável, de muito amor, orgulho e glamour.

3ª Feira Cultural da Diversidade

Voltada a empreendedores LGBTQIAPN+, a Feira Cultural da Diversidade visa ampliar os espaços de respeito à pluralidade, oferecendo a pessoas da comunidade a oportunidade de encontrar uma possibilidade de autonomia e independência financeira. A feira será realizada no dia 29, das 15h às 22h, na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial.

As apresentações culturais da Feira LGBTQIAPN+ também refletem a diversidade do evento, que terá DJ Freitas e DJ Naldo, Fratelli La Mafia e MC Lana Medeiros, Banda Índigo e Samba das Jandyras na programação.

Peça teatral “Frango”

Encerrando a programação da 3ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia, no dia 30, às 19h, no Cine Itá Cultural, o performer Léo Vaz apresenta a peça teatral “Frango”. O espetáculo, escrito e dirigido por Bruno Canabarro, mergulha nas contradições de um homem gay que deseja o corpo daqueles que mais o violentam.

A busca incessante por um corpo viril e forte, em oposição ao medo e desejo por esses corpos, é o mote que conduz a peça, idealizada por Léo Vaz a partir de uma cena curta apresentada no Festival de Inverno de Atibaia 2021.

3ª edição

Esta é a terceira edição da Semana da Diversidade, evento realizado pela Prefeitura de Atibaia em parceria com o Coletivo Pajubá. Em 2023, Maria Gadú e Johnny Hooker colaboraram para ampliar o sucesso da iniciativa que, no seu primeiro ano de realização, trouxe à Atibaia a cantora Liniker.

SEMANA LGBTQIAPN+ DE ATIBAIA 2024

De 26 a 30 de junho

Dia 27 (quinta-feira)

19h | Cine Itá Cultural | De ladinho com o Pajubá – entrevista com Barbit do Brasil

Dia 28 (sexta-feira)

19h | Cine Itá Cultural | Festival Voz de Bixa

Programação

Apresentação | Coletivo Pajubá – Ternacci Ponciano, Nathan Lino, Carol Prado, Nicolas Ferreira e Henrique

Dança | Pole dance (FM Pole Studio) – Suellen Reis, Gabriela Sousa e Fernanda Manoela

Música | Nicolas Ferreira no piano

Música | Calêndula

Dança | Tecido circense com Gabriel Dato e Gabriel Lucas

Performance Drag Queen | Lena Russogayra

Música | Vitória Morettini

Música | Berlot

Performance Drag Queen | Fran Macedo

Música | Ela Brasilidades – Taju, DJ Tupyá, Bruno Labres e Tatá Black

Dança | K-pop Colapse Dance – Estela Marques, Pietra Rodrigues, Maria Eduarda e Daniel Lima

Dia 29 (sábado)

Das 15h às 22h | Praça do Migrante Nordestino | 3ª Feira LGBTQIAPN+

Programação cultural

16h | DJ Freitas

17h | DJ Naldo

18h | Fratelli La Mafia e MC Lana Medeiros

19h | Banda Índigo

20h | Samba Jandyras

Dia 30 (domingo)

17h30 | Praça Bento Paes (Praça do Museu) | Concentração Grito LGBT+

19h | Cine Itá Cultural | peça teatral “Frango”

*Programação sujeita a alterações

Endereços:

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro

Praça do Migrante Nordestino – Av. Imperial, s/n, Jardim Imperial

SAE Sumico Ono – Praça Santo Antônio, 110, Alvinópolis

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia