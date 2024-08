4º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia acontece neste sábado (24)

Neste sábado (24), a partir das 19h, no Casarão Júlia Ferraz, o 4º Festival CTC Atibaia oferece mais duas atrações gratuitas: a dupla Emerson Joaquim & Maurício Torres e o Grupo Raízes de Atibaia. Neste sábado (24), a partir das 19h, no Casarão Júlia Ferraz, o 4º Festival CTC Atibaia oferece mais duas atrações gratuitas: a dupla Emerson Joaquim & Maurício Torres e o Grupo Raízes de Atibaia.

(Foto: Divulgação)

No repertório da afinadíssima dupla estão músicas gravadas por Tião Carreiro e Pardinho, Goiano e Paranaense, além de clássicos do cancioneiro caipira como a moda de viola “Nelore Valente” (Dino Franco e Mourai) e Estrela de Ouro (Ronaldo Adriano e Tião Carreiro).

Na sequência, o Grupo Raízes de Atibaia apresenta o espetáculo “Raízes que Cantam o Canto das Árvores”, um manifesto em defesa do meio ambiente com músicas alusivas às nossas árvores nativas. Também presentes no repertório, composições do seu último CD – totalmente autoral e o segundo gravado em sua caminhada de defesa e fomento da música caipira.

O grupo que em outubro próximo completa 13 anos de estrada, já marcou presença em palcos importantes como a Virada Cultural Paulista e Museu da Casa Brasileira, além de exibições na cidade e região.

As atrações deste sábado participam dos festivais do CTC Atibaia desde a sua primeira edição.

O evento faz parte de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo – Ministério da Cultura, Governo Federal.

Fonte: Centro de Tradições Caipiras de Atibaia