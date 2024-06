8ª edição do Festival Gastronômico alcança mais de 500 votos em apenas uma semana

O Festival Gastronômico começou e já são mais de 500 votos em apenas uma semana. O maior evento culinário da cidade tem um pedacinho de vários lugares do mundo, com pratos brasileiros, internacionais e orientais. O cardápio com os estabelecimentos, valores, horários de funcionamento e telefones de contato pode ser consultado neste link.

(Imagem Ilustrativa de Alex Haney por Unsplash)

Diversidade nos pratos

Os pratos deste ano também chamam atenção pela diversidade da culinária, graças às categorias participantes, como: assados de peito bovino, bacalhau, costela, além de linguiça recheada e artesanal, calabresa e salmão. O Festival está com diversos pratos e receitas deliciosas com frutos do mar, incluindo camarão, lula, atum e peixes, além de massas como macarrão ao molho de vinho, yakisoba, quiche e pão francês rústico.

Tradição no cardápio

Além das inovações e diversidades, a oitava edição também prevalece com pratos tradicionais e nacionais, em porções fritas típicas de batatas, frango empanado, anéis de cebola, mandiocas e bolinhos recheados, além de pratos deliciosos que fazem parte das cozinhas brasileiras como escondidinho, strogonoff, hambúrguer, panceta, açaí, porção de bife, lanches artesanais, pastéis recheados e pizzas. É de dar água na boca!

Sobremesas e bebidas

O Festival busca contemplar todos os públicos e o cardápio também conta com categorias que incluem deliciosas sobremesas, além de bebidas geladas e quentes, como frapuccino, cappuccino, chocolate quente e café, especial e gelado. Tem também sorvetes de acompanhamento, bolo de chocolate, banoffee, pasteizinhos de Belém, waffle, pamonha, petit gateau, brownie e rabanada.

Categorias participantes

O festival iniciou-se no dia 30 de maio e segue até 28 de julho, com um total de nove categorias: Hamburguerias, Pizzarias, Sobremesas, Culinária Internacional, Comida Saudável (vegana ou vegetariana), Culinária Oriental, Pastelaria, Culinária Brasileira e Café (bebidas à base de café), deixando a competição mais justa, já que os pratos concorrerão entre suas categorias específicas.

Novo conceito

O Festival Gastronômico de Atibaia 2024 traz um novo conceito neste ano, abandonando o limite de preço e adotando a categorização dos pratos. O evento promete ser uma experiência gastronômica única, com premiações tanto para clientes quanto para garçons. Saiba mais neste link .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia