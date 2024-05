8ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia terá banda Rastapé na abertura do evento

O Festival Gastronômico de Atibaia 2024 terá um novo conceito neste ano e uma das novidades será o show de abertura do evento, com a banda de forró Rastapé. Além disso, o evento reunirá ainda mais pratos de “dar água na boca” e muita música e diversão, tudo sob o tema “Sabores que Inspiram”.

Banda de forró Rastapé se apresentará na abertura do evento (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Datas de 2024

Em sua oitava edição, o festival já tem data marcada para início: dias 1º e 2 de junho, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos, de 87 estabelecimentos participantes, além de entretenimento para toda a população.

O destaque da abertura será a banda de forró universitário Rastapé, que subirá ao palco no dia 1º de junho, às 20h, na Praça da Matriz. Com sucessos como “Colo de menina”, “Beijo roubado” e “Xote Swingado”, entre outras canções nostálgicas, a banda promete animar o público.

Atrações para todos os públicos

E não para por aí! A abertura do evento gastronômico contará com mais um dia de apresentação. No dia 2 de junho, também na Praça da Matriz, Atibaia receberá o teatro infantil “Encantos – Disney”, às 17h, além de stands com guias turísticos, receptivos e produtores rurais, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes.

Novo conceito

A Secretaria de Turismo promove um novo conceito nesta edição do festival. Entre as novidades estão a categorização dos pratos e o fim do limite de preço, além de a experiência estar mais gratificante para todos, com prêmios concedidos tanto para clientes que votarem em seus pratos favoritos quanto para garçons que oferecerem o melhor serviço.

Oitava edição

O festival acontecerá de 30 de maio a 28 de julho, com um total de nove categorias: Hamburguerias, Pizzarias, Sobremesas, Culinária Internacional, Comida Saudável (vegana ou vegetariana), Culinária Oriental, Pastelaria, Culinária Brasileira e Café (bebidas à base de café). O objetivo é contemplar e incentivar ainda mais a participação dos estabelecimentos, além de deixar a competição mais justa, já que os pratos concorrerão entre suas categorias específicas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia