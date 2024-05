8º Festival Gastronômico traz show e teatro, além de premiação para clientes e garçons

O Festival Gastronômico de Atibaia 2024 traz um novo conceito neste ano, abandonando o limite de preço e adotando a categorização dos pratos. Com o tema “Sabores que Inspiram” e em sua oitava edição, o evento promete uma experiência gastronômica única com a participação de 87 estabelecimentos e premiações tanto para clientes quanto para garçons.

(Imagem Ilustrativa de Jay Wennington por Unsplash)

Premiação dos garçons

Os garçons mais bem avaliados de cada categoria (apenas um por categoria) serão premiados com um ano de assinatura do aplicativo de gastronomia da BEST GOURMET.

Além dessa premiação, entre os nove garçons já premiados com o aplicativo serão sorteados os seguintes prêmios: uma diária para 2 adultos + 2 crianças (até 12 anos), no Pedra Grande Adventure Park, para o primeiro sorteado; e um voo duplo de Asa Delta (DUST), pela Academia de Voo livre de Atibaia, para o segundo sorteado.

Premiação dos estabelecimentos

De acordo com o regulamento do festival, serão premiados os três primeiros colocados em números totais de vendas entre todos os participantes do Festival Gastronômico. Os pratos melhores avaliados pelo público dentro de cada categoria também receberão uma premiação especial. Ambas as premiações estão sendo definidas pela Secretaria de Turismo e em breve serão divulgadas.

Premiação dos clientes

Para os clientes serão destinados 21 prêmios, também por meio de sorteio. O primeiro prêmio será uma diária para 2 adultos + 2 crianças de até 6 anos, com pensão completa, no Tauá Resort & Convention Atibaia. Já o segundo prêmio será um voo duplo de Parapente (GO2FLY), pela Escola de Voo livre. E o terceiro cliente sorteado ganhará um passaporte do “Festival Gastronômico” para degustação dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores – sendo serviço, outros acompanhamentos e/ou bebidas não inclusos). Os demais sorteados serão premiados com um ano de assinatura do aplicativo de gastronomia da BEST GOURMET.

Quem votar já estará concorrendo

O preenchimento dos dados pessoais pelo consumidor ao fazer o cadastro na plataforma de votação dará a ele o direito de concorrer aos prêmios. Com isso, todos os clientes que participarem do Festival terão o nome registrado na urna para a realização do sorteio.

Cédulas de votação e aplicativo

Em todas as cédulas de votação terá um QR CODE, que direcionará o cliente para uma plataforma digital de votação. Essas cédulas serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Turismo para que os estabelecimentos participantes solicitem aos seus clientes que avaliem o prato consumido, com a pontuação de 6 a 10, nos seguintes quesitos: originalidade, sabor do prato, apresentação, criatividade e atendimento geral da casa.

Cada prato inscrito e vendido no Festival dará o direito a uma cédula de votação. Caso sejam vendidos mais de um prato na mesma comanda, os canhotos deverão ser grampeados no mesmo cupom fiscal.

O cliente poderá indicar também no mesmo aplicativo o nome e a nota de 6 a 10 para o/a garçom/garçonete do estabelecimento que realizar o atendimento, preenchendo o primeiro nome e sobrenome, sob pena de anulação da avaliação do garçom. Se o atendimento for realizado na modalidade delivery, não haverá votação para o/a garçom/garçonete.

Apuração dos votos

A apuração dos votos e o cálculo da média final de cada prato inscrito serão realizadas pela Secretaria de Turismo junto à Associação Comercial e Industrial de Atibaia e ao Atibaia e Região Convention Visitors & Bureau.

Festa na praça – Abertura do festival

A abertura, marcada para o dia 1º de junho, às 20h, na Praça da Matriz, contará com a animação da banda de forró Rastapé. Além disso, o público poderá desfrutar de diversas atrações, incluindo o teatro infantil “Encantos – Disney” no dia 2 de junho, às 17h, também na Praça da Matriz. Com stands de guias turísticos, receptivos e produtores rurais, o festival acontecerá entre 30 de maio a 28 de julho, oferecendo uma ampla variedade de pratos distribuídos em nove categorias distintas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia