Agenda Atibaia: Confira as atrações culturais deste fim de semana

O fim de semana de 09 e 10 de julho está repleto de eventos culturais para a população. A programação diversificada traz o último fim de semana da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu , finalizando a 38ª edição da festa, realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades. A entrada para o evento é franca e acontece no Parque do Morango Duílio Maziero.

(Imagem Ilustrativa: Alexas_Fotos por Pixabay)

No sábado, o evento começa às 10h e segue até as 23h, enquanto no domingo, a programação inicia às 10h com encerramento às 20h. Para quem ainda não teve oportunidade de visitar o evento, a última chance é neste fim de semana.

Segunda Semana do Festival de Inverno

Com atrações culturais no Cine Itá, Parque Edmundo Zanoni e Praça da Matriz, a segunda semana do Festival de Inverno de Atibaia inicia nesta sexta-feira (8) e segue até domingo (10).

O projeto Educando com Música e Cidadania volta aos palcos do festival nesta sexta-feira (8), com a Banda Sinfônica de Atibaia. Com o repertório de Beatles a Noel Rosa, o grupo se apresenta no Cine Itá Cultural, às 20h.

Já no sábado (9), às 19h30, a trupe Teatro Artaud apresenta o espetáculo infantil Adela, uma viagem pelo mundo da imaginação e fantasia. A Secretaria de Cultura informa que a retirada de ingressos para os espetáculos no Cine Itá Cultural será liberada uma hora antes do início das apresentações, no próprio local. No domingo (10), às 16h, a programação se repete no Cine Itá, com o espetáculo infantil Adela.

Encerrando a programação da segunda semana de Festival de Inverno, duas atrações no domingo (10) trazem Música Popular Brasileira para a cidade: o músico João Santt se apresenta a partir das 14h no Parque Edmundo Zanoni, e o show Música de Interior, com Aniela Rovani e Rafael Cardoso, às 20h na Praça da Matriz.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove um evento com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Todo sábado, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece das 10h às 17h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

EXPO Artesanal

No sábado (9) e domingo (10), acontece também o EXPO Artesanal, que contará com exposição e venda de produtos artesanais de diferentes segmentos, desde peças para decoração, costura criativa, cerâmica, saúde e bem-estar, artigos para casa e jardim, artesanatos, alimentos e bebidas (burger, espetos, chopp, pães, doces e bolos). Também haverá música ao vivo, área kids, canto do escambo e praça de alimentação.

Acontecerá também no mesmo espaço, a Geek Expo Show , evento direcionado para os fãs de games, animes e universo nerd, com stand de vendas e atrações exclusivas, como concurso de Cosplay, caricaturas, apresentações culturais, flash tattoo, rodas de conversa e palestras.

No sábado (9) o evento começa às 10h e vai até às 22h, já no domingo (10) o início da EXPO Artesanal está marcado às 10h e segue até às 20h, no estacionamento inferior do Centro de Convenções “Victor Brecheret”, que fica na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511.

Solenidade alusiva aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932

Neste sábado (9), a Prefeitura da Estância de Atibaia realizará uma solenidade alusiva aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, em homenagem aos heróis ex-combatentes do município que participaram do movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo.

A cerimônia da Solenidade alusiva aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 acontecerá às 9h, no Paço Municipal (Avenida da Saudade, nº 252, Centro).

Festa Julina do Rio Abaixo

As festividades de São João ainda não terminaram na cidade. Neste sábado, 09 de Julho, a partir das 14h, a Festa Julina do Rio Abaixo contará com diversas atrações musicais, com os shows das duplas Marlom e Miguell, João Pedro e Juan além do cantor solo Paulo Marcelo. O evento terá brinquedos infláveis para as crianças, além das barraquinhas com comidas típicas, na Estrada Municipal do Mingu, nº 1080, às 14h.

Arraial dos Doutores Atipalhaços

No centro da cidade, os palhaços mais queridos de Atibaia realizam a Festa Julina dos Doutores Atipalhaços, que acontece neste sábado, 9 de Julho, das 10h e segue até às 22h, com o dia inteiro de festividades e brincadeiras como quadrilha e bingo, além das tradicionais barraquinhas de comidas típicas. O Arraial dos Doutores Atipalhaços acontece na Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro.

Centro Permanente de Vacinação para Covid-19, Influenza e Sarampo

Neste fim de semana continua acontecendo a vacinação geral em Atibaia, contra Covid-19,Influenza e Sarampo no Centro Permanente de Vacinação, localizado no Centro de Convenções. O horário permanece de segunda a segunda, das 7h às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia