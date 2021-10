Agenda Atibaia tem programação variada para feriado e próxima semana

Neste sábado (30), das 10h às 17h, em comemoração ao Halloween – Dia das Bruxas – a Feira de Artes e Artesanato contará com diversas opções de gastronomia, artesanato, música ao vivo e muita diversão. Todas as barracas da feira do Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas) estarão preparadas para receber as crianças e entregar os doces que os pequenos tanto esperam nesta data. A entrada é gratuita, contando apenas com a doação opcional de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão repassadas pelo Fundo Social de Solidariedade às famílias em situação de vulnerabilidade social de Atibaia.

Feira do Balneário (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu continua com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais. A 37ª edição da festa começou em 24 de outubro e vai até 7 de novembro, no Parque do Morango Duílio Maziero. Aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

Atibaia vai homenagear o Dia da Consciência Negra em todos os dias de novembro. A Secretaria de Cultura, em parceria com o Coletivo Negra Visão, preparou uma programação repleta de atividades, incluindo teatro, música, dança, capoeira, roda de conversa e filme. Do dia 1º até 30 de novembro, cada dia com uma atração diferente, o evento procura destacar a força e a resistência da população negra. A Temporada de Dança e o 2º Festival Culturar-te também são destaques desta semana. Confira a Agenda Atibaia e saiba a programação dos principais eventos da cidade.

Sexta-feira (29/10)

Sexta-feira é dia de Feira Noturna do Itapetinga, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900. Na feira é possível encontrar muita gastronomia e barracas cheias de variedade.

A dança faz parte de um dos aspectos mais íntimos do ser humano: a cultura. Às 19h, os munícipes, turistas e visitantes de Atibaia poderão prestigiar o espetáculo de dança “Volta ao Mundo”, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro) , de forma gratuita. Os ingressos para todas as apresentações da Temporada de Dança 2021 deverão ser retirados com uma hora de antecedência no local do evento.

Para quem gosta de música, o 2º Festival Culturar-te Atibaia em Casa vai promover um curso de DJ, que estará disponível no canal da Prefeitura no YouTube (bit.ly/prefeituradeatibaia). Fechando a 2ª edição do Festival Culturar-te “com chave de ouro”, a exposição virtual “Carta para minha vó” estará disponível a partir de sexta-feira.

Sábado (30/10)

Além da Feira de Artes e Artesanato especial de Halloween, a Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural acontecerá também no sábado, das 10h às 17h, transformando a Praça Santa Helena (próxima ao Atacadão) em uma grande e colorida feira das mais belas e variadas flores e plantas, cultivadas por 45 produtores rurais de Atibaia.

A partir das 17h, a programação da Temporada de Dança continua agitando o Cine Itá Cultural com diversas modalidades de dança, apresentando os espetáculos: Do sonho real ao corpo real; Primeiro o movimento depois o sentimento; Egito e as influências da América; A Bela Adormecida – Fadas; Amor eterno; Dança Saidi; D’água; Ela é de Lua; Fingazz Freestyle; Gerações; e Poesia dançada.

Domingo (31/10)

Todo domingo, das 7h às 13h, acontece a feira Jerônimo de Camargo V. Na feira, os moradores da região poderão encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos, a tradicional gastronomia de feira e barracas de utilidades.

Domingo será dia de atividade esportiva! O 1º Pedal Solidário entre Grupos de Ciclismo de Atibaia e Região tem início às 8h, no Fórum (Avenida Jerônimo de Camargo), e segue até o bairro Canedos, em Piracaia, finalizando o percurso com a chegada de volta ao Fórum – totalizando mais de 25 km pedalados. Os interessados em participar devem se inscrever no endereço https://bit.ly/1pedalsolidarioatibaia e realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na data e local de largada.

Já a partir das 10h, o Festival de Música Caipira – Violas e Ponteios agita o domingo no Coreto da Praça do Mercado Municipal (Praça Aprígio de Tolêdo, Sn – Centro).

A Temporada de Dança finaliza a programação de espetáculos, continuando apenas com oficinas e workshops na próxima semana, proporcionando cultura em Atibaia com diversas modalidades. No domingo, a partir das 17h, o público poderá ir até o Cine Itá Cultural prestigiar as coreografias: Yantra; Salamandras; La Cumbia; O mundo me fez esquecer você; Eu acredito; Penumbra; Alegria; Voltar a viver; Dance Muve; Infinito Particular; Luz Prateada; Esconde-esconde; Hagalla; Tarde Chuvosa de Março; Reconstrução; Desconstrução; Paixão Feminina; FitDance Life; e Flamenco Br.

Segunda-feira (1/11)

Segunda-feira é o primeiro dia de programação do Novembro Dandara. Às 19h, a Puxada de Rede e Escola de Curimba Tambores de Atibaia abre a programação de novembro na Praça da Igreja da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro).

Terça-feira (2/11)

Na terça-feira, às 15h, as peças de teatro “Grupo Caminhando e Cantando” e contação de histórias acontecerão no Complexo Santa Clara.

Quarta-feira (3/11)

Quarta é dia de feira no entro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). A Feira Noturna promove muita variedade para os munícipes, visitantes e turistas de Atibaia.

Às 19h, terá filme e roda de conversa: A Negritude em Atibaia, no Quilombo (R. Dr. Osvaldo Urioste, 41 – Centro).

Quinta-feira (4/11)

Finalizando a programação da semana com mais uma atração do Novembro Dandara com apredizado, a oficina de Bonecas Abayomi tem início às 14h, na E.M. Professor Waldemar Bastos Buhler (R. Pacaembu, 185 – Jardim Imperial).

