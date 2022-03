Artista Marcelo Goulart expõe Ocupação Onírica no Teatro Carlos Gomes em Bragança

De 12 de março a 10 de abril, o Centro Cultural de Bragança Paulista – Teatro Carlos Gomes recebe a exposição Ocupação Onírica, do artista plástico e aluno do curso de Artes Visuais da UNIFAAT, Marcelo Goulart.

Obra de Marcelo Goulart (Foto: Divulgação)

Esta é a primeira exposição individual do artista e conta com a apresentação de um conjunto de mais de cinquenta obras que narram o percurso criativo e evolutivo do trabalho desenvolvido durante três anos de intensa produção. Ocupação Onírica revela o processo de Marcelo Goulart em sua mais profunda perspectiva enquanto ser humano, artista visual e poeta.

Obra de Marcelo Goulart (Foto: Divulgação)

O artista buscou o aprimoramento através dos estudos e da formação acadêmica dedicando-se em busca do conhecimento do fazer e do pensar, adquirindo cada vez mais, novas experiências estéticas no ato da criação. Foi dentro do espaço acadêmico que surgiu a proposta da exposição, em um projeto de curadoria da professora do curso de Artes Visuais, Rita Moura.

Obra de Marcelo Goulart (Foto: Divulgação)

“Ao observarmos as obras de Marcelo Goulart é possível compreendermos o intenso trabalho de experimentações e ressignificações do seu processo criativo, não apenas na pintura, mas também na vida do artista. É possível compreender a ação da arte no pensar, no fazer e no sentir, que nos leva diretamente ao universo onírico do artista que se descortina em uma realidade mágica, encantadora, cheia de afetos e em uma visão de mundo e futuro que nos fazem acreditar na transformação, na superação e num lugar comum que é aquele que desejamos em nossos próprios sonhos. Uma exposição explosiva em cores e imagens e paradoxalmente suave na poesia e no encanto que revela”, conclui Rita Moura.

Obra de Marcelo Goulart (Foto: Divulgação)

A exposição conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e do Centro Universitário UNIFAAT.

Agende:

Local: Centro Cultural de Bragança Paulista – Teatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251, Centro, Bragança Paulista/SP

“Atendendo aos protocolos sanitários, será necessário o uso de máscara e apresentação do cartão de vacinação”

Abertura: 12 de março, das 16h às 20h

Período da Exposição: 12 de março a 10 de abril de 2022

Fonte: Marta Alvim / Assessora de Imprensa / Centro Universitário UNIFAAT