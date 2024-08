Atibaia marcará presença no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (25)

Giulia Carrieri, de 14 anos, será a representante de Atibaia (SP), no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (25). Ela vai interpretar a canção You’re Still The One, da cantora canadense Shania Twain.

Desde pequena, sua paixão pela música foi inspirada nos filmes de princesas. Aos 7 anos, Giulia começou a fazer teatro e, aos 10, também deu início às aulas de canto. Atualmente, dedica-se ao teatro musical, o que desperta nela um grande amor. Seu objetivo é impressionar os jurados com uma performance marcante. Já teve a oportunidade de se apresentar para um público de 400 pessoas na sua antiga escola de música.

(Foto: Divulgação / Intermusic Escola de Música)

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Fonte: Record.r7.com