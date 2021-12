Atibaia recebe “cortina de água” em evento nesta sexta-feira (17) no Lago do Major

Atibaia ganhou um presente de Natal do Chile: foi a única cidade da América Latina que não é capital escolhida pelo Sernatur (Servicio Nacional de Turismo), equivalente ao Ministério do Turismo chileno, para receber atividades culturais que fazem parte da apresentação da Patagônia ao público.

Nesta sexta-feira (17), às 20h, bombas d’água instaladas no Lago do Major criarão uma cortina de água que servirá de suporte para projetar um vídeo contando a história da Patagônia chilena. O evento será aberto ao público.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

O Sernatur está divulgando a Patagônia chilena nas principais capitais da América Latina. As ações de promoção da Sernatur são reuniões entre operadores turísticos e atividades culturais que apresentam a Patagônia para o público. No Brasil, as reuniões com operadores ocorrerão em São Paulo, mas, para as atividades culturais, foi escolhida a cidade de Atibaia, por conta da estreita relação de irmandade cultural entre Chile e Atibaia iniciada no ano de 2008, quando Atibaia e Melipilla (Chile) se tornaram cidades-irmãs.

A Patagônia é uma região que abrange uma vasta área no extremo sul da América do Sul, ocupando partes da Argentina e do Chile. A Cordilheira dos Andes delimita a fronteira entre os dois países. A Patagônia chilena oferece entre suas várias atrações gelos milenares, rios, florestas e uma flora e fauna únicas. A região é perfeita para os viajantes que desejam ver paisagens intocadas pelo homem, como glaciares e montanhas de granito coroadas pela neve, e também para os que buscam por aventuras, desde trekkings, montanhismo até cavalgadas e rafting.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia