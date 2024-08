Atibaia recebe espetáculo que aborda manipulação e ética nas relações sociais nesta quarta (28)

A Estação SESI de Cultura Atibaia recebe nesta quarta-feira (28), às 14 horas, a Cia Buia Teatro de Manaus, que traz para a cidade a peça “Bertoldo, Estudo Nº 1 – Brecht para as Infâncias”.

O espetáculo é uma adaptação do conto de Bertolt Brecht e convida todas as infâncias a mergulharem nas profundezas de uma narrativa que explora manipulação e ética nas relações sociais. Utiliza a força da palavra, música e formas animadas para envolver o público.

(Foto: Cia. Buia Teatro / Divulgação)

A trama acontece em um mundo subaquático onde um tubarão, que quer ser gente, acaba influenciado pelo enigmático Professor Ninguém. Ele dá conselhos absurdos ao tubarão pra que capture e aprisione peixinhos em gaiolas no fundo do mar e ensine-os a nadar pacificamente para dentro da sua boca. O desafio aumenta quando o Professor Alguém e um peixinho astuto percebem o perigo iminente e tentam alertar os peixes sobre a armadilha.

Sob a direção de Tércio Silva, a produção mantém as crianças engajadas, aguçando seu senso crítico com artifícios teatrais desnudados, como o tubarão representado por uma barbatana nas costas e mandíbulas dentadas seguradas pelo ator. Os figurinos, inspirados na obra do Bispo do Rosário, adicionam uma camada visual rica e simbólica, proporcionando uma experiência teatral brechtiana que promove a reflexão social e ética, estimulando a imaginação das crianças e o envolvimento das famílias.

A apresentação tem duração de 55 minutos, tem classificação livre. Clique aqui para reservar o seu ingresso no Meu Sesi.

Fonte: Sesi-SP