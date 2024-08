Atibaia recebe exposição Eco Circo com brinquedos antigos criados com sucata

Atibaia recebe até o dia 28 de agosto o projeto Eco Circo Brinquedos Circenses e de Antigamente, uma exposição de brinquedos antigos feitos de sucata. Em cartaz na Secretaria de Educação, o acervo apresenta brinquedos clássicos que fizeram parte da infância de muitas gerações nas décadas de 80 e 90. O projeto tem entrada franca e circula com incentivo do Proac – Programa de Ação Cultural.

(Foto: Divulgação)

Com direção e curadoria do artista e brinquedeiro Leandro Delgado, a exposição reúne 21 peças e propõe conscientizar crianças e adultos sobre o reaproveitamento de materiais recicláveis, além de resgatar memórias afetivas.

(Foto: Divulgação)

Dentre o acervo criado os visitantes poderão encontrar a Peteca de sacola e papel, Bilboquê e Boliche de garrafa pet, Telefone de lata, Dama e Jogo da Velha feito com papelão, Prato de Equilíbrio e Papelão, Pé de Lata, Bambolê de Mangueira, entre outros.

(Foto: Divulgação)

O visitante ainda poderá participar de oficinas para aprender a confeccionar e brincar com alguns brinquedos ou acessar diversas vídeo aulas que poderão ser acessadas por meio do QR Code instalado no painel de cada obra. As datas e horários de funcionamento da exposição poderão ser consultados no instagram @exposicaoecocirco – @circonoquintal

(Foto: Divulgação)

A exposição Eco Circo Brinquedos Circenses e de Antigamente é realizada pelo Coletivo Circo no Quintal, a proposta tem financiamento do Programa de Ação Cultural – Proac.

Serviço:

Eco Circo Brinquedos Circenses e de Antigamente – entrada franca

Até 28 de agosto – de segunda a sextas-feiras das 8h às 17h

Local: Secretaria de Educação de Atibaia – Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia

Instragram @circonoquintal – @exposicaoecocirco

Fonte: Assessoria de Imprensa