Atibaia recebe mostra de teatro “Bonecos Sem Fronteiras” de 6 a 10 de agosto

Nesta semana, de 6 a 10 de agosto, acontece em Atibaia a mostra de teatro “Bonecos Sem Fronteiras”, da Cia Caravan Maschera de Teatro.

Os espetáculos serão realizados no Cine Ita Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). São previstas ainda ações na periferia da cidade, com oficinas e apresentações teatrais e bate-papo. Os ingressos podem ser retirados no local até 20 minutos antes de cada apresentação.

Vidas Secas – Cia Caravan Maschera de Teatro (Foto: Reprodução / Facebook)

Programação

6/08 – “HOJE, GODOT NÃO VEM!”

14h30 – Agendamento de escolas públicas e sessão especial para TEA (Transtorno do Espectro Autista)

19h30 – Público em geral, seguido de bate-papo.

Censura Livre – Tradução em Libras em todas as apresentações

7/08 – VIDAS SECAS

15h00 – Agendamento de escolas públicas seguido de bate-papo

19h30- Público em geral, seguido de bate-papo.

Censura 14 anos – Tradução em Libras em todas as apresentações

8/08- MONSANTO MON AMOUR

19h30 – Público em geral, seguido de bate-papo.

Censura 14 anos – Tradução em Libras em todas as apresentações

9/08 – VIGIAR E PUNIR

19h30 – Público em geral.

Censura 16 anos – Tradução em Libras em todas as apresentações

10/08- Sessão especial em zona rural- bairro Jardim Maracanã

“Tiringuito, Luisa e a Morte” – Centro comunitário do Maracanã- 11h — censura Livre. Seguido de Oficina de teatro de bonecos

O projeto é realizado pela Cia Caravan Maschera de Teatro em parceria com o Território das Artes Caravan Maschera e foi contemplado pelo Edital de fomento da Lei Paulo Gustavo do Estado de SP.

