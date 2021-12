Autora de Atibaia lança livro infantil sobre adoção

No próximo sábado, 4, a jornalista e empresária Thais R. Croitor fará sessão de autógrafos em Atibaia e região. Pela manhã a autora marcará presença na livraria Nobel na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, às 10h, e no período da tarde, às 14h, na Livraria Coerência em Bragança Paulista. O lançamento do primeiro livro da série de cinco obras que tem como tema a adoção aconteceu no início do mês durante o congresso na comunidade religiosa Bola de Neve, localizada no bairro Alvinópolis em Atibaia. Os exemplares são publicados pela editora Adotando a Leitura e contam o trabalho de Tel Coelho, desenhista experiente em ilustrações de livros infantis.

Capa do livro “A adoção de Jesus” (Foto: Divulgação)

Com 24 páginas, ilustrada e com formato de 24×15 cm, a obra é indicada ao público infantil em geral, principalmente crianças alfabetizadas de 6 a 10 anos. O livro “A adoção de Jesus” aborda a história de Jesus e a relação de pertencimento a uma família, mesmo que não biológica. “Falar de adoção também é colocar em debate a pauta das minorias, incentivando a diversidade, aceitação e respeito também no âmbito da adoção”, comentou a autora.

De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça, existem atualmente no Brasil cerca de 4.229 crianças disponíveis para a adoção e 4.673 em processo de adoção. “Temos um cenário bastante desolador, no qual muitas crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de vulnerabilidade social, violência ou extrema pobreza. A adoção é uma alternativa para proporcionar a essas crianças o direito fundamental de convivência familiar, quando os meios para as manter na família biológica se esgotaram”, afirmou a autora do livro, Thais R. Croitor.

Para saber mais sobre os eventos, a obra, a autora ou como adquirir, basta acessar o site da editora Adotando a Leitura em www.adotandoaleitura.com.br ou conferir abaixo as informações das sessões de autógrafos.

Em Atibaia:

Livraria Nobel às 10h na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1921 – Jardim Paulista

Em Bragança Paulista:

Livraria Coerência às 14h na Rua Coronel Leme, 43 – Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa