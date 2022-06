Nos dias 18 e 19 de junho, será celebrado em Atibaia o 52º Bon Odori, tradicional evento que acontece anualmente no município.

Com entrada gratuita, a festividade reúne diversas atrações, como apresentações do Bon Odori Atibaia e do grupo de taiko Kawasuji Seiryu Daiko, além de comidas típicas japonesas, barraquinhas de pratos diversos e muito mais.

O evento será realizado na Praça da Igreja da Matriz no sábado (18) das 15h às 22h e no domingo (19) das 11h Às 21h.

