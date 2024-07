Bragança Paulista divulga programação do Festival de Inverno

A prefeitura de Bragança Paulista divulgou, nesta semana, a programação do Festival de Inverno da cidade, que vai contar com shows, apresentações de comédia e exposições.

Segundo a prefeitura, o festival vai ser realizado entre os dias 4 a 28 de julho. Alguns destaques da programação são os shows dos cantores Mumuzinho, Luiza Possi, Maria Gadú e Gabriel, o pensador. Todas as atrações são gratuitas.

Confira a programação (*):

4 de julho (quinta-feira)

20h – Jazz Big Band – Tributo “Sinatra, o homem e a música”

Local: Centro Cultura Prefeito Jesus Chedid

6 de julho (sábado)

19h30 – Banda Plutão já foi Planeta

21h30 – Maria Gadú

Local: Arena do Lago do Taboão

7 de julho (domingo)

16h – Rodrigo José

18h – Originais do Samba

Local: Arena do Lago do Taboão

9 de julho (terça-feira)

20h – História Cantada Tonico e Tinoco

Local: Centro Cultural Prefeito Jesus Chedid

11 de julho (quinta-feira)

20h30 – Stand Up Comedy com Gui Santana

Local: Clube de Regatas Bandeirantes

12 de julho (sexta-feira)

21h – Banda AI9

Local: Arena do Lago do Taboão

13 de julho (sábado)

21h30 – Luiza Possi

Local: Arena do Lago do Taboão

14 de julho (domingo)

16h – Red Fox

18h – Grupo Nossa Paixão – Raça Negra Experience

Local: Arena do Lago do Taboão

18 de julho (quinta-feira)

20h30 – Stand Up Comedy com Dinho Machado

Local: Clube de Regatas Bandeirantes

19 de julho (sexta-feira)

21h – Banda ao Cubo

Local: Arena do Lago do Taboão

20 de julho (sábado)

21h – Johnny Hooker

Local: Arena do Lago do Taboão

21 de julho (domingo)

18h – Gabriel, o Pensador

Local: Arena do Lago do Taboão

25 de julho (quinta-feira)

18h – Stand Up Comedy com Flávio Andrade

Local: Clube de Regatas Bandeirantes

26 de julho (sexta-feira)

20h – Show Divas

21h – Inimigos do HP

Local: Arena do Lago do Taboão

27 de julho (sábado)

19h30 – Padre Denis

21h – Rosa de Saron

Local: Arena do Lago do Taboão

28 de julho (domingo)

16h – Quadriphonix

18h – Mumuzinho

Local: Arena do Lago do Taboão

01 a 22 de julho – Exposição Eco Circo

Segunda a sexta-feira das 8h às 18h; finais de semana e feriados das 10h às 17h

Local: Centro Cultural Prefeito Jesus Chedid

01 a 25 julho – Exposição “O Samba de Adoniran Barbosa”

Segunda a sexta-feira das 8h às 18h; finais de semana e feriados das 10h às 17h

Local: Centro Cultural Prefeito Jesus Chedid

*Programação sujeita a alteração

