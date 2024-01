“Brincando nas Férias” promove lazer e entretenimento para crianças a partir de 6 anos em Atibaia

Começou nesta terça-feira, dia 16, no Ginásio do Elefantinho, a segunda edição do Projeto “Brincando nas Férias”, destinado a crianças de 6 a 14 anos. O evento se estenderá ao longo do mês de janeiro.

A iniciativa, totalmente gratuita, visa oferecer atividades recreativas e esportivas, promovendo não apenas diversão, mas também aprendizado e interação entre os participantes. As inscrições podem ser feitas no próprio dia e local do evento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Voltado especialmente para crianças a partir de 6 anos, o projeto incluirá atividades de desenvolvimento motor e iniciação ao esporte, como queimadas, pega-pega e pic bandeira, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para garantir a alegria dos participantes.

As atividades serão realizadas de terça a sábado, das 13h30 às 16h30, em três locais diferentes: Ginásio do Elefantinho, CIEM 2 (Cerejeiras) e Praça da Matriz. Confira abaixo a programação completa:

Ginásio do Elefantinho:

Dias 16, 18, 23 e 25 de janeiro (terças e quintas-feiras)

CIEM 2 (Cerejeiras):

Dias 17, 19, 24 e 26 de janeiro (quartas e sextas-feiras)

Praça da Matriz:

Dias 20 e 27 de janeiro (sábados)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia