A Câmara Municipal de Atibaia emitiu um comunicado oficial, nesta segunda-feira (5), informando que na data de hoje não haverá atendimento ao público nas dependências do poder legislativo municipal.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

A suspensão ocorre por causa de um grande vazamento ocorrido na caixa-d’água do prédio. Ainda segundo a assessoria da Câmara Municipal, estão sendo tomadas as providências para a normalização dos serviços no local.

Fonte: Câmara Municipal de Atibaia