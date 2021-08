Casarão Julia Ferraz exibe melhores vídeos do Festival do Minuto

De 12 a 15 de agosto, o Casarão Julia Ferraz, em parceria com o Festival do Minuto, exibe em seu site a Mostra Melhores Minutos de 2020 com produções de até um minuto de todas as regiões do Brasil e do mundo, desde Vila Velha/ES, Jacobina/BA e Pacatuba/CE ao Uruguai, Dinamarca e Sri Lanka. A mostra online está disponível também em versão acessível: com audiodescrição e legendas (LSE).

Cena do filme-minuto “Três macacos sábios”, de Igor Martin Pereira, em exibição na Mostra Melhores Minutos de 2020 (Imagem: Divulgação)

O Festival do Minuto foi criado em 1991 pelo cineasta Marcelo Masagão. Atualmente é online e recebe durante todo o ano vídeos de amadores e profissionais através de seu portal. Nesta edição, o Casarão Julia Ferraz integra a rede de exibição do minuto junto a outros 68 pontos de exibição parceiros que exibem a Mostra no formato online e presencial em diversas regiões do país.

Sobre o Casarão Julia Ferraz

O Casarão, também chamado Solar do Coronel Manoel Jorge Ferraz é patrimônio histórico e arquitetônico localizado em Atibaia. Foi construído por volta de 1776 e foi moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Foi reconhecido como patrimônio histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo com tombamento pelo CONDEPHAAT em 1975.

Funciona como espaço cultural independente desde então, promovendo espetáculos de música, dança e teatro, exposições de artes visuais, fotografia, artesanato, palestras e visitas monitoradas. Também desenvolve projetos de educação patrimonial, contribui com estudos, pesquisas e trabalhos sobre a preservação do patrimônio cultural, e promove palestras e visitas monitoradas para a comunidade e estudantes de escolas públicas. Teve seu trabalho certificado como Ponto de Cultura Federal, premiado como Ponto de Cultura Estadual e contemplado com o prêmio de Reconhecimento da Contribuição à Cultura do município de Atibaia.

Revitalização do Casarão Julia Ferraz

A Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, está promovendo a execução dos serviços emergenciais que visam a garantir a estabilização do Casarão Julia Ferraz. A obra, que está em fase de finalização, é parte do projeto “Estabilização Estrutural do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz/Casarão Julia Ferraz” contemplado pelo edital do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Sobre a AsPAS (Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz)

A AsPAS, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, desenvolve um trabalho educativo de conscientização sobre a importância do patrimônio histórico e promove ações culturais de formação e difusão artística. Também zela pela preservação das características arquitetônicas do Casarão Julia Ferraz, realizando sua manutenção e conservação.

Serviço

Festival do Minuto no site do Casarão Julia Ferraz

Quando: De 12 a 15 de agosto de 2021

Local: www.casaraojuliaferraz.com

Duração: 40 minutos (Mostra Melhores Minutos 2020) e 49 minutos (Mostra Melhores Minutos 2020 acessível)

Evento Online Gratuito

Fonte: Assessoria de Imprensa Casarão Julia Ferraz