Casarão Julia Ferraz promove oficina gratuita de conservação de acervos e visita mediada

Neste sábado (31), às 10h30, o espaço cultural Casarão Julia Ferraz, em Atibaia, abre suas portas aos interessados em preservação e conservação de acervos para uma oficina teórica e prática, ministrada pela museóloga Mariana Boujadi e pela restauradora Bárbara Zmekhol. As profissionais atualmente desempenham o importante trabalho de higienização, organização, conservação e catalogação do acervo bicentenário do Casarão Julia Ferraz, realizado pela AsPAS, Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz.

A oficina vai trabalhar com questões conceituais de conservação e restauro para fazer uma inicialização sobre o tema, falando sobre a importância do acondicionamento, da higienização, da proteção do acervo de agentes de degradação. Na parte prática, serão ensinadas técnicas de higienização e acondicionamento de acervos de papel, para que as pessoas possam trabalhar com seu próprio acervo em casa, de documentos, livros e fotografias. As ministrantes são Mariana Boujadi, responsável técnica do projeto, museóloga e mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, atuante no Museu do Folclore em São José dos Campos; e Bárbara Zmekhol, restauradora e arte-educadora, professora de Artes e Pedagogia na FESB – Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista e instrutora de História da Arte e Iniciação à Conservação e Restauro da OSCIP VIA CULTURAL – SESC/SP.

Às 9h30, também no sábado (31), acontece uma visita mediada gratuita ao Casarão Julia Ferraz, que vai levar os participantes a explorar o seu interior, seus cômodos construídos em taipa, seus objetos e móveis antigos, seu jardim do início do século XX e o acervo bibliográfico recém organizado. Para os interessados, a participação, tanto na visita como na oficina, é gratuita, com inscrição no local no horário das atividades.

Projeto Acervo do Casarão Julia Ferraz

O Casarão Julia Ferraz, com mais de 240 anos de existência e permanência, dispõe de um grande acervo com publicações, livros, revistas, jornais e partituras musicais, programas de eventos culturais, registros sobre o artesanato local, cadernos, fotografias, quadros e documentos pessoais dos séculos XVIII, XIX e XX. Esses importantes documentos, permitem mapear a cultura de uma época expressa em papel, retratam modos de viver e pensar, revelam conhecimentos produzidos por gerações, que compõem nossa memória e identidade.

Neste projeto, estão sendo higienizados, organizados e catalogados 1.000 itens do acervo, que serão disponibilizados para o acesso da comunidade, estudantes e pesquisadores, contribuindo para a produção e difusão de conhecimento. Sua realização acontece através de projeto contemplado por edital do Programa de Ação Cultural – ProAC da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado de São Paulo. O restante do acervo será trabalhado em novos projetos a serem realizados pela AsPAS.

Além das ações de salvaguarda do acervo, oficina de conservação e visitas mediadas, o projeto terá, em breve, o lançamento de 5 novos episódios do podcast Memórias de um Sobrado, com participação do público.

Serviço

Oficina de conservação de acervos

Data: Sábado, 31/08 às 10h30

Visita Mediada ao Casarão Julia Ferraz

Data: Sábado, 31/08 às 9h30

Local: Casarão Julia Ferraz – Rua José Lucas, 11. Atibaia – SP.

Evento gratuito e aberto ao público

Sobre o Casarão Julia Ferraz

Ponto de cultura, ponto de memória e espaço cultural independente desde 1975, o Casarão Julia Ferraz promove apresentações de música, dança e teatro, exposições de artes visuais, fotografia, artesanato, palestras e visitas monitoradas. Também desenvolve projetos de educação patrimonial, contribui com estudos, pesquisas e trabalhos sobre a preservação do patrimônio cultural, e promove palestras e visitas monitoradas para a comunidade e estudantes da educação básica e superior. Teve seu trabalho certificado como Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus, Ponto de Cultura Federal, premiado como Ponto de Cultura Estadual e contemplado com o prêmio de Reconhecimento da Contribuição à Cultura do município de Atibaia, SP. O Casarão Julia Ferraz, também chamado Solar do Coronel Manoel Jorge Ferraz, é patrimônio histórico e arquitetônico localizado em Atibaia, SP. Foi construído por volta de 1776 e foi moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Foi reconhecido como patrimônio histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo com tombamento pelo CONDEPHAAT em 1975.

Sobre a AsPAS

A AsPAS, (Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz), responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, desenvolve um trabalho educativo de conscientização sobre a importância do patrimônio histórico e promove ações culturais de formação e difusão artística. Também zela pela preservação das características arquitetônicas do Casarão Julia Ferraz, realizando sua manutenção e conservação.

