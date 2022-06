Começa neste sábado (2) a 5ª edição da // Paralela, Mostra de Arte Contemporânea

Tem início neste sábado, 2 de julho, a 5ª edição da // Paralela, Mostra de Arte Contemporânea, aberta e gratuita, que acontece, desde 2017, em Bragança Paulista.

Para esta edição, que contempla diversos segmentos artísticos – pintura, street art, instalação e performance – a curadoria convida os artistas, os educadores e o público para mergulharem no tema “Eu, tu, todxs”.

A temática, que aborda o espaço público e urbano como lugar de potência para uma educação coletiva, horizontal e democrática, será o ponto de partida da mostra.

Em 2022 a programação, que acontece durante os meses de julho e agosto, inclui caminhadas artísticas (para o público em geral e alunos da rede pública de ensino) e exposições que se concentram em dois grandes núcleos, um público (painéis nas ruas) e um privado (a Casa Lebre).

EU, TU, TODXS

A Mostra // Paralela “Eu, Tu, Todxs” pretende provocar reflexões, vivências e sensações, a partir de obras que terão como premissa o ser humano como um ser social e a cidades como palco para a construção de comunidades de aprendizagem, onde os cidadãos assumam a responsabilidade por uma educação coletiva e permanente a partir (e de encontro à) pluralidade dos espaços urbanos.

Soberana Ziza (Foto: Divulgação)

A // Paralela traz a diversidade para seu cerne, e convida artistas de diferentes linguagens, backgrounds e origens (de Bragança Paulista, da capital paulistana e outros estados) para ocuparem a cidade (ruas e a Casa Lebre), com trabalhos que sejam espelho para a reflexão do público (cidadão), de seu papel como parte do todo.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 2 de julho, na Casa Lebre

19h30 – Performance com Érica Tessarolo

20h30 – Bate-papo com Soberana Ziza, Alexandre Beraldo, Camila Alvite e Érica Tessarolo, com mediação de Bia Raposo.

Domingo, 31 de julho, na Casa Lebre

16h – Contação de história com Juliana Bueno

17h – DOM Musical com Zé da Gente

Exposições

Érica Tessarolo – vídeo performance / ateliê

Camila Alvite – pintura / (não) Galeria

Alexandre Beraldo – mural / rua

Soberana Ziza – mural / rua

Vantees – lambe-lambe + instalação / rua + Lebre

Visitação

julho e agosto

Quinta, sexta e sábado, das 14h às 22h

Para saber mais detalhes, acesse: https://www.casalebre.com/paralela

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa