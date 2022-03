Concerto Voz de Mulher dá sequência à programação da 6ª Dobrada Cultural de Atibaia

A 6ª edição da Dobrada Cultural de Atibaia continua com mais atrações esta semana, com destaque para o Concerto Voz de Mulher 2022 nesta sexta-feira, dia 1º de abril. Encerrando a programação do Mês da Mulher promovida pela Prefeitura no decorrer de março, o Concerto Voz de Mulher 2022 – Feminagem Elza Soares acontecerá às 19h30, no auditório do Cine Itá.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizado desde 2016 na cidade, o concerto integra o Calendário Oficial do Município e, neste ano, presta todas as honras a Elza Soares, grande intérprete e ícone da música brasileira, com uma carreira sólida de mais de 60 anos dentro da cena cultural nacional e internacional. O espetáculo contará com a participação de nove artistas da cidade, entre cantoras e performers, além de uma banda feminina. As músicas serão escolhidas pelas cantoras dentre as composições com as quais elas mais se identificam no vasto repertório cantado por Elza Soares ao longo de sua carreira. O concerto terá retirada de ingressos liberada ao público uma hora antes de seu início, no próprio Cine Itá.

Também na sexta-feira (1º de abril), às 21h, desta vez na área externa do Cine Itá, o Sarau da Jandyra apresenta a Projeção FESTIJANDA – Show das Premiadas. O show foi gravado em outubro de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança para Covid-19, e encerrará com chave de ouro o FESTIJANDA – I Ciclo de Compositoras, que realizou diversas ações, entre encontros com compositoras, oficinas de stencil e produção, intervenções artísticas, rodas de conversa e exibições on-line.

No sábado (2) será a vez da apresentação do Projeto R.O.Z.A e convidados, na Escola Municipal Nelson José Pedroso (Portão), às 16h. O grupo, que já promoveu aberturas de shows de diversos artistas renomados do país, levará a alegria do samba para o público de Atibaia mais uma vez.

Também no sábado (2), às 19h, acontece o ensaio aberto do espetáculo infantil Caravan Maschera, no Cine Itá. Sediada em Atibaia desde 2011, a Cia apresenta para o público um ensaio aberto de seu novo espetáculo de teatro de bonecos voltado para as crianças. O espetáculo foi produzido em parceria com teatros na França, Itália e Brasil e oferece ao público infantil (e adulto) um outro olhar sobre as transformações e aflições da criança em crescimento. A peça oferece a oportunidade de compreender o cotidiano da criança para além da superfície comum das coisas, de uma maneira poética, nova e inesperada. Com indicação etária a partir de 8 anos, a peça tem duração de 65 minutos.

A apresentação “Volta ao Mundo”, dos alunos da Escola Kitri Dance, será a atração do domingo (3), às 18h, no Cine Itá. A performance conta com coreografias de ballet, jazz e sapateado, com cada turma representando um país diferente, além da participação especial da Coppélia Ballet.

Na sexta-feira seguinte, dia 8 de abril, a programação da 6ª Dobrada Cultural de Atibaia retorna com a apresentação da Lutheria – GuitarFree Jazz Standarts, às 20h, no Cine Itá. O trio GuitarFree Jazz Standards tem como proposta trazer ao público releituras de clássicos do Jazz e da música brasileira em versão instrumental. O grupo apresenta um som quente, improvisado (próprio da linguagem do Jazz) e com liberdade musical. No repertório da apresentação estarão clássicos como Autumn Leaves, Blue Bossa, The Chicken, Wave e Só danço Samba.

Confira a programação da 6ª Dobrada Cultural de Atibaia (sujeita a alterações):

01/04

– Concerto Voz de Mulher – auditório do Cine Itá, 19h30

– Projeção FESTIJANDA – Sarau da Jandyra – área externa do Cine Itá, 21h

02/04

– Apresentação Projeto R.O.Z.A e Convidados – Escola Municipal Nelson José Pedroso (Portão), 16h

– Ensaio aberto do espetáculo infantil Caravan Maschera – Cine Itá, 19h

03/04

– Apresentação “Volta ao Mundo” – Escola Kitri Dance, com participação especial da Coppélia Ballet – Cine Itá, 18h

08/04

– Lutheria – GuitarFree Jazz Standarts – Cine Itá, 20h

09/04

– Oxente! – Intermusic – Cine Itá, 19h30

10/04

– Musical Carrossel – Intermusic – Cine Itá, 17h

15/04

– Show “Ventana” – Cine Itá, 19h

16/04

– Show de Órgão Popular e Convidados – Cine Itá, 20h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia