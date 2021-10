Confira a agenda com atrações variadas em Atibaia nos próximos dias

Em Atibaia, a cultura, a gastronomia e o lazer são garantidos! Turistas, visitantes e munícipes contam com variadas atrações na cidade. O Festival de Inverno está com a penúltima apresentação e, mesmo chegando ao fim, a Agenda Atibaia continuará oferecendo arte, gastronomia e aprendizado – por meio dos artistas locais – com a 2ª edição do Festival Culturar-te Atibaia em Casa. Com 90 atrações entre apresentações musicais, dança, oficinas e muito mais, o festival tem início no próximo sábado (2) e segue até 29 de outubro de forma on-line no site oficial da Prefeitura de Atibaia e no canal do YouTube (https://bit.ly/PrefeituraEstânciaAtibaia). Já para quem prefere aproveitar as feiras, esportes e a gastronomia do município, a Agenda Atibaia também oferece diversas opções. Confira a programação!

Durante o final de semana, os times de Atibaia participarão de jogos de modalidades variadas. Para ficar por dentro das datas, horários e locais das disputas esportivas, acesse os endereços: https://bit.ly/3D0VdW3 ; https://bit.ly/3onjy47 ; https://bit.ly/3miMwiV

O 5º Festival Gastronômico de Atibaia acontece todos os dias e termina neste domingo (3). No total, são 47 receitas inscritas, incluindo pratos doces e salgados, todos tendo o morango – fruta símbolo da cidade – como ingrediente na criação e desenvolvimento das receitas, em preços que variam de R$ 8 a R$ 70. Confira no fim desta página as receitas e restaurantes participantes!

Sábado (2/10)

A Feira de Artes e Artesanato é realizada todo sábado, das 10h às 17h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). São cerca de 60 expositores oferecendo diferentes atrativos, como alimentação, artesanato, flores e lazer.

Também todo sábado, das 10h às 17h, a Praça Santa Helena (próxima ao Atacadão) se transforma em uma grande e colorida feira das mais belas e variadas flores e plantas, cultivadas por 45 produtores rurais de Atibaia: a Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural.

A abertura do “2º Festival Culturar-te: Atibaia em Casa” acontecerá de forma on-line neste sábado, às 16h, com a receita “Virado de Ervilhas” – prato tradicional de Atibaia.

Continuando a programação do festival, a apresentação de Mulheres na Capoeira tem início às 18h. Em seguida, o show 18 in Bossa, com Ana Brasil e Ronaldo, terá início às 20h.

Domingo (3/10)

Domingo é o último dia do Festival Gastronômico e a última oportunidade para os munícipes e turistas votarem na receita favorita pelo site https://descubraatibaia.tur.br/sem-categoria/5-festival-gastronomico_card/.

A feira do Jerônimo de Camargo V acontece todo domingo, das 7h às 13h. Na feira, os moradores da região poderão encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos, a tradicional gastronomia de feira e barracas de utilidades.

Às 16h, a Congada Vermelha de Atibaia poderá ser prestigiada on-line no 2º Festival Culturar-te, em seguida, a Peregrina de TybaiaAragem, às 17h. Já durante a noite, o show Marcelo em Bossa irá agitar a casa dos espectadores do festival, às 19h.

Para iniciar a oitava semana do Festival de Inverno com grande estilo, a apresentação das Faminhas acontecerá às 16h, na Praça da Matriz.

Segunda-feira (4/10)

Iniciando a segunda-feira, às 19h o quinto episódio do podcast “Memórias de Um Sobrado” estará disponível no Canal Oficial da Prefeitura de Atibaia.

Para exaltar ainda mais a cultura, o primeiro episódio do postcast “Vamos falar sobre a nossa cultura” tem início às 19h30, também on-line na programação do Culturar-te. O primeiro vídeo da apresentação “Aqui de dentro: Assim sem mais” acontecerá em seguida, às 20h.

Encerrando a segunda-feira com mais uma programação do festival, o livro “Terror a Luz da Lua” estará disponível às 20h30 no site oficial da Prefeitura.

Terça-feira (5/10)

Terça-feira será um dia de muita arte! A primeira videoaula de “Campo Expandido: Arte para Tempos Pandêmicos” tem início às 19h. Na sequência, a contação de histórias com “A Arte Aquarelada da Pereidolia Lunar em Diversas Culturas” acontecerá às 20h.

A programação do dia também conta com a exposição virtual “A Desfiguração com Exercício Gráfico”, que estará disponível no site oficial da Prefeitura de Atibaia.

Quarta-feira (6/10)

A programação do 2º Festival do Culturar-te segue com muito aprendizado. A primeira aula de “Patch Bordado: Como produzir e vender” estará disponível às 19h.

Já às 20h, será disponibilizado o “Contos que contam tanto – Raízes Maternas – Yemanjá”. Finalizando a programação de quarta, a primeira parte da apresentação de dança “InspiraSons do Oriente – Dança, Música e Snujs” poderá ser prestigiada a partir das 20h30.

Quinta-feira (7/09)

Na quinta, o livro “Educando com Música” estará disponível no site da Prefeitura. Com mais uma videoaula trazendo conhecimento por meio do Culturar-te, a “Percussão de Sucata – Ganzá” poderá ser assistida às 19h no canal da Prefeitura no YouTube. Em seguida, às 19h30, a videoaula “Maquiagem Cênica: Técnicas de Envelhecimento” encerra a programação de quinta-feira.

Cardápio do Festival Gastronômico:

