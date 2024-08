Confira a programação gratuita da Estação SESI de Cultura Atibaia no mês de agosto

O mês de agosto chegou e com ele uma programação repleta de atividades, oficinas e espetáculos na Estação SESI de Cultura Atibaia. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os públicos, mediante reserva de ingressos em https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/programacao. A programação acontece na Rua da Meca, 360, no Jardim das Cerejeiras.

(Imagem Ilustrativa: Kranich17 por Pixabay)

O clube de leitura retorna para o segundo semestre de 2024. O primeiro encontro será nesta quinta-feira (8), a partir das 10h. Já o segundo encontro acontecerá no dia 22 de agosto, no mesmo horário. Os encontros acontecem quinzenalmente.

(Imagem Ilustrativa de Carolina Garcia Tavizon por Unsplash)

No dia 10 de agosto, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá realizar a oficina “Tsuru”, a partir das 13h30. Em seguida, será a vez do espetáculo de dança teatro “Revoada”, a partir das 15h, com o grupo “Coletivo Corpo Aberto”.

Revoada (Foto: Reprodução / SESI)

A oficina “Pintura Livre” vem mais uma vez para a alegria da criançada, no dia 17 de agosto, a partir das 10h. Logo após, o público poderá participar da oficina “Pulseiras Coloridas”, a partir das 13h30.

No dia 24 de agosto, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá realizar a oficina “Chaveiros Personalizados”, a partir das 10h. A oficina “Modelagem em argila” acontece a partir das 13h30.

No dia 28 de agosto, as cortinas se abrem para o espetáculo “Bertoldo, Estudo 1 – Brecht para as Infâncias”, a partir das 14h, com o grupo Buia Teatro CO. Adaptado do conto de Bertolt Brecht, o espetáculo utiliza a força da palavra, música e formas animadas para envolver o público.

E para encerrar a programação do mês, o público poderá participar das oficinas “Brincando com bolhas de sabão”, a partir das 10h, e “Escultura de Papel Machê”, a partir das 13h30.

Para participar das atrações, os interessados deverão reservar os ingressos através do Meu SESI, acessando o link https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/programacao. Para participar das oficinas artísticas, os responsáveis devem fazer a reserva de ingresso no nome da criança que participará da atividade.

A Estação SESI de Cultura Atibaia funciona de terça a sábado das 09h às 18h e conta com um amplo acervo bibliotecário, além de espaço multimídia e áreas de livre utilização ao ar livre.

Mais informações entre em contato através do telefone (11) 4411-5103 ou (11) 98750-4378.

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI-SP