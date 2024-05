Confira as atrações da Agenda Atibaia deste fim de semana

Na Agenda Atibaia deste fim de semana, samba, arte e cultura local se juntam à diversidade de feiras da cidade para oferecer opções de entretenimento interessantes para moradores e turistas. Confira os detalhes das atrações e não perca!

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

11ª Semana André Carneiro

Começou na segunda (6) e vai até este sábado (11) a 11ª Semana André Carneiro, programação que comemora as grandes contribuições do notável artista atibaiano que dá nome ao centro cultural localizado na Rua José Lucas, nº 28, Centro.

A edição deste ano homenageia outra figura importante da cidade, César Mêmolo Junior, com exposições sobre o cineasta, exibições de curtas e longas-metragens produzidos por ele, além de um debate sobre as suas contribuições para a televisão, em especial para a história da publicidade. A programação completa está disponível neste link.

Feira Noturna do Itapetinga “Artes e Sabores”

Nesta sexta (10), tem Feira Noturna do Itapetinga no centro comunitário do bairro, localizado na Av. Santana, nº 2900. Música ao vivo, gastronomia e flores estão entre as atrações oferecidas pela feira, que acontece às sextas-feiras, das 18h às 23h.

Camun Dongo

“Ela Sempre Me Dizia” é um espetáculo de samba que apresentará 12 composições inéditas do cantor e compositor Camun Dongo. Contemplado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura para distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo, o show acontece nesta sexta (10), às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

O nome do espetáculo faz referência a Denize Marques, viúva do Noite Ilustrada, famoso sambista que viveu e faleceu em Atibaia. O evento tem entrada gratuita, com retirada de ingressos no dia do show, a partir das 19h, na bilheteria do Cine Itá.

Para quem quiser ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, no show haverá a arrecadação de materiais de limpeza, produtos de higiene e, principalmente, água mineral. As doações serão repassadas ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para envio aos locais afetados pela tragédia.

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Sábado (11) é dia da Feira do Produtor Rural Mario Inui. Com produtos frescos e de qualidade, diretamente do produtor, a feira organizada pela Secretaria de Agricultura é o ponto oficial de venda do símbolo da Capital Nacional do Morango e acontece todo sábado na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, das 8h às 14h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Outra opção para o sábado (11) é a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, que reúne belos enfeites, presentes e lembrancinhas de artesãos locais, música ao vivo e delícias gastronômicas em um programa ideal para curtir com a família.

Organizada pela Secretaria de Turismo, a feira funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia