Confira as atrações da terceira semana da 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu se prepara para sua terceira semana com uma programação repleta de shows e atividades para todas as idades. O evento promete movimentar o fim de semana com entretenimento e cultura.

(Foto: Reprodução)

No sábado, dia 13 de julho, o palco principal será o ponto de encontro para grandes nomes da música:

– 15:00 às 16:00 – Bruno Ferreira

– 16:30 às 17:30 – Orquestra Viola 7 Colinas

– 19:30 às 20:30 – Banda Malarion

– 21:00 às 22:30 – Wanderley Cardoso/Gotas de Rua

No domingo, dia 14 de julho, a festa continua com mais apresentações incríveis:

– 13:00 às 14:00 – Grupo Stela Bianca (Dança Italiana)

– 14:30 às 15:30 – João Paulo e Henrique

– 16:00 às 17:00 – Andreia Maia

– 17:30 às 18:30 – Vaqueirinho Forró

Além dos shows, a festa oferece uma variedade de atrações para toda a família, incluindo barracas com comidas típicas da região, exposições de produtos locais, um mini shopping com artesanatos e um parque de diversões para a diversão das crianças.

Não perca a oportunidade de participar desta celebração única, onde você poderá desfrutar da música de artistas renomados e vivenciar a cultura local em um ambiente festivo e acolhedor. Traga toda a sua família e amigos para curtir um final de semana repleto de alegria e tradição na 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu!

A Festa

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu tem entrada gratuita e acontece nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 19h aos domingos. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, em parceria com as prefeituras de Atibaia e Jarinu.

O estacionamento estará disponível por R$ 20,00.

Como chegar

A Festa do Morango acontece no Parque do Morango “Duílio Maziero”, localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I.