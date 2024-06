Confira as atrações do último fim de semana de junho na Agenda Atibaia

Junho já está no fim, mas ainda dá tempo de curtir a última Agenda Atibaia do mês, que chega trazendo uma série de atrações gratuitas entre sexta (28) e domingo (30). Além dos eventos da agenda esportiva, com destaque para a partida beneficente Campeões da Solidariedade, tem 2ª Expo Industrial e de Serviços, 3ª Semana LGBTQIAPN+, últimos dias da exposição de desenhos realistas em cartaz no Centro Cultural André Carneiro e Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. Confira os eventos e participe!

Últimos dias da exposição de desenhos realistas “Lembranças do Sertão”, no Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Exposição Lembranças do Sertão

Em exibição no Centro Cultural André Carneiro até domingo (30), a exposição “Lembranças do Sertão” traz desenhos realistas do artista Ismael Maciel. Utilizando grafite, lapiseira e esfuminho, as obras retratam a infância do desenhista: “Deslumbramento era o que eu sentia quando criança ao ver meu pai, que foi vaqueiro naqueles sertões, chegando com sua armadura de couro, no seu cavalo Relâmpago, também todo paramentado, anunciado pelos latidos do cão boiadeiro Bala”. A exposição é gratuita e estará aberta à visitação das 11h às 16h.

3ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia

A terceira edição da Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia começou na quarta-feira (26), trazendo uma série de atividades culturais gratuitas que procuram dar visibilidade à causa e combater a discriminação.

Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, a programação 2024 se estende até o próximo dia 30, contando ainda com Festival Voz de Bixa, Feira Cultural da Diversidade e a peça teatral “Frango”, além da participação especial da comunicadora trans Barbit.

Saiba mais neste link.

Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

Começa neste sábado, dia 29, a partir das 10h, uma das mais importantes festas da nossa região: a Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, que completa 40 anos em 2024. Serão quatro finais de semana de festa no Parque Duílio Maziero, no Campo dos Aleixos: dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 19h aos domingos.

O Parque do Morango está localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I.

Saiba mais neste link.

2ª Expo Industrial e de Serviços de Atibaia

Começou na quinta (27) a 2ª Expo Industrial e de Serviços de Atibaia, com ações que buscam promover o intercâmbio entre indústrias e prestadores de serviços da cidade, estimulando os negócios e o desenvolvimento econômico. O evento é gratuito e vai até sábado (29), no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda).

Esta segunda edição terá consultoria individual sobre exportação com o InvestSP, Rodadas de Negócio, Feira de Profissões – com orientação profissional para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e dos três anos do Ensino Médio, e Feira de Empregabilidade com espaço para entrevistas de emprego.

Agenda esportiva

Diversos eventos esportivos agitam Atibaia neste fim de semana, com Festival de Handebol, jogo de basquete e a tão aguardada partida beneficente Campeões da Solidariedade, que vai reunir grandes nomes do esporte e do entretenimento em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. Confira os detalhes neste link.

Dia 29 (sábado)

8h | Festival de Handebol | Ginásio Atibaia Jardim

14h | Basquetebol masculino adulto Atibaia x Piracicaba | Ginásio Elefantinho

8h | Festival de Handebol | Ginásio Atibaia Jardim 14h | Basquetebol masculino adulto Atibaia x Piracicaba | Ginásio Elefantinho Dia 30 (domingo)

9h | Jogo beneficente Campeões da Solidariedade | Estádio Salvador Russani

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia