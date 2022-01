Curso de viola caipira terá início em 7 de fevereiro com duas turmas

Promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, e realizado pelo Grupo Raízes de Atibaia, o curso de viola caipira teve seu início adiado para o próximo dia 7 de fevereiro, em razão do aumento do número de casos confirmados por Covid-19 no município. A oportunidade de aprender a tocar música caipira em seus diversos ritmos – toadas, cururus, cateretês e guarânias – atraiu mais alunos que o previsto e, por isso, será ministrado em duas turmas: a primeira das 19h às 20h e a segunda das 20h às 21h, todas as segundas-feiras, na Casa de Cultura Jandira Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130 – ao lado do Mercado Municipal).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante a capacitação, os participantes aprenderão os movimentos básicos, acordes, técnicas, escalas e ritmos da viola caipira, além das principais músicas do repertório caipira – tudo ministrado pelo professor Rafael Cardoso, músico de formação e regente do Grupo Raízes de Atibaia desde a sua fundação.

Os alunos inscritos não precisam ter conhecimento na área. Nas primeiras aulas, os participantes terão algumas violas disponibilizadas pelo Grupo Raízes de Atibaia, porém indica-se a compra do instrumento para os estudos em casa, fundamental para o aprendizado.

A viola caipira é um instrumento musical de cordas, variante da viola brasileira, popularmente conhecida no interior do Brasil e considerada um dos símbolos da música nacional, principalmente da música sertaneja raiz. O instrumento está presente em diversas manifestações culturais brasileiras, como catira, fandango, folia de reis, entre outras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia