Encontro dos Corais de Atibaia será realizado nos dias 3 e 4 de agosto

Será realizado, nos dias 3 e 4 de agosto, o ECOATI (Encontro de Corais de Atibaia), evento realizado pela Intermusic Atibaia, na pessoa de Adriana Trevizan e Fabio Viana, em parceria com a Prefeitura de Atibaia.

O ECOATI contará com a presença do Coro Cênico de Atibaia, além de corais de várias cidades, em caráter não competitivo, a fim de promover o fomento da música coralística e troca de experiências, diversidades e repertórios entre os corais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Dividido em diversos blocos, o encontro terá apresentações no período da manhã, da tarde e da noite no sábado e na parte da manhã no domingo.

O evento deste ano recebe mais de 20 corais diferentes, de diversas cidades, como São Paulo, Guarulhos, Pindamonhangaba, Jundiaí, Sorocaba, Itajubá (MG), entre outras.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Sábado, 3 de agosto

Bloco A, das 13h às 15h

13h – Abertura

13h05 – Coral Anfitrião: Coro Cênico Intermusic Atibaia

13h20 – Coral Vida Nova Eniac – Guarulhos

13h40 – Coral Som das Vozes – Atibaia

14h – Coral Olga -Sorocaba

14h20 – Coral Júlia San Martin – Pindamonhangaba

14h40 – Coral Experimental de Extrema MG

Bloco B, das 15h30 às 17h30

15h30 – Abertura

15h35 – Coral Anfitrião: Coro Cênico Intermusic

16h10 – Coral Municipal de Itapetininga

16h30 – Gruppo Itália Canta – Jundiaí

16h50 – CCI/ Música é Vida – Jundiaí

17h10 – Coral Bragança Paulista

Bloco C, das 18h às 20h30

18h – Abertura

18h05 – Coro Cênico Intermusic

18h20 – Madrigal Maestro Antônio Fraga – Jaguariúna

18h40 – Vocal Receita Caseira – Piracicaba

19h – Madrigal Solfeggietto – Jundiaí

19h20 – Coral Voz Livre – Campinas

19h40 – Coral Cant’arte – Jundiaí

20h – Coral Sol de Deus – Itajubá (MG)

Domingo, 4 de agosto

Bloco D, das 9h10 às 11h50

9h05 – Abertura

9h20 – Coral Anfitrião: Coro Cenico Intermusic Atibaia

9h40 – Coral Municipal de Extrema (MG)

10h – Coral Infantojuvenil Atibaia

10h20 – Coral Momentus – Piracicaba

10h40 – Vocal Lira Urbana – São Paulo

11h – Coral AZ Internacional – Bragança Paulista

11h20 – Coral Música e Cidadania Atibaia

11h40 – Encantantes – São Paulo

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia