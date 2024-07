Estação SESI de Cultura Atibaia abre vagas para o 2º semestre do Núcleo de Dança

A Estação SESI de Cultura Atibaia está com inscrições abertas para o 2º semestre do Núcleo de Dança. As inscrições são realizadas exclusivamente online, até o dia 2 de agosto.

Ofertado gratuitamente para toda a comunidade, o Núcleo de Dança do SESI-SP desenvolve cursos livres de dança, com critério técnico e com cunho de capacitação, não profissionalizante, dos alunos na dança. Voltado para pessoas a partir de 4 anos de idade.

(Foto: SESI-SP)

As aulas são desenvolvidas para estimular o aprendizado de habilidades técnicas que dialogam com a experiência educativa. Os cursos são indicados para todos que buscam experiência em danças através de elementos que vão além das habilidades técnicas corporais de movimentação.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online, através do site da Estação SESI de Cultura Atibaia. Para menores de 18 anos, apenas o responsável legal poderá realizar a inscrição no sistema.

As aulas acontecerão na Estação SESI de Cultura Atibaia, na Rua da Meca, 360, no Jardim das Cerejeiras.

Confira as turmas disponíveis:

Baby Class (04 a 06 anos) | 15h30

Jazz (7 a 10 anos) | 16h30

Jazz (12 a 14 anos) | 14h30

Dança Contemporânea (18+) | 17h30

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI-SP