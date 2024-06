Estação SESI de Cultura Atibaia tem programação especial para o mês de junho

A Estação SESI de Cultura Atibaia terá programação com oficinas, espetáculos e Arraiá no mês de junho. Todas as atrações são gratuitas e livres para todos os públicos, mediante reserva de ingressos em https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/programacao. A programação acontece na Rua da Meca, 360, no Jardim das Cerejeiras.

(Imagem Ilustrativa Pixabay)

Nesta quarta-feira (05), o público poderá explorar dons artísticos à vontade com a oficina “Ateliê Aberto”, que será realizada em duas sessões, às 10h e às 14h. Todo o material é fornecido pela Estação SESI de Cultura Atibaia.

No dia 08 de junho, a partir das 13h30, a equipe da Estação oferece a oficina “Modele seu protetor da floresta”, preparando o público para o espetáculo “Simão e os Protetores da Floresta”, que inicia às 15h. Na apresentação, Simão recorre aos seres mitológicos para incentivar a preservação dos mananciais, proteger a floresta contra a caça predatória, a derrubada de árvores milenares e outras violações tão presentes em nossas florestas nos dias de hoje.

As oficinas artísticas, que são sucesso entre a criançada de 7 a 11 anos, acontecem em dois horários, às 10h e às 14h, nos dias 12 e 19 de junho. Todo o material é fornecido pela Estação.

No dia mais amoroso do ano, 12 de junho, os visitantes poderão explorar a imaginação e criar novos mundos com nossa tradicional contação de histórias, seguida de atividade criativa para os participantes. Na semana seguinte, no dia 19, é hora de abusar da criatividade com a oficina de “Pintura Livre”

O clube de leitura “Tertúlias Literárias”, que acontece quinzenalmente na unidade, irá realizar o Encerramento do 1º semestre, no dia 20 de junho, a partir das 10h, com uma programação especial.

No dia 21 de junho, a Estação SESI de Cultura Atibaia abrirá as cortinas para o espetáculo “Quando Acordei, o Circo Já Tinha Ido Embora”, em duas sessões às 10h e às 14h. O espetáculo trata das nossas memórias de infância, recheado de números circenses de acrobacia, malabares e palhaçaria, revivendo as lembranças dos circos brasileiros e embalado por músicas autorais tocadas ao vivo.

Junho, o mês da Festa Junina, não passará despercebido com o Arraiá da Estação SESI de Cultura Atibaia, que acontece no dia 22 de junho, a partir das 9h30. Com diversas oficinas artísticas temáticas o público poderá curtir um dia de muita cultura popular brasileira e lazer em família e ainda aproveitar um super show em homenagem aos 111 anos de Luiz Gonzaga, o rei do baião, performado pelo grupo Baião Delas, apresentando o “Forró da Macaxeira convida Forró de Gabriela”, a partir das 15h.

Encerrando o mês e o primeiro semestre com muita cultura, os Núcleos Culturais da Estação SESI de Cultura Atibaia, apresentam sua Mostra de Encerramento, a partir das 15h, no dia 29 de junho. Um sábado de muita dança e música com nossos alunos.

Para participar das atrações, os interessados deverão reservar os ingressos através do Meu SESI, acessando este link. Para participar das oficinas artísticas, os responsáveis devem fazer a reserva de ingresso no nome da criança que participará da atividade.

A Estação SESI de Cultura Atibaia funciona de terça a sábado das 09h às 18h e conta com um amplo acervo bibliotecário, além de espaço multimídia e áreas de livre utilização ao ar livre.

Mais informações entre em contato através do telefone (11) 4411-5103 ou (11) 98750-4378.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional SESI-SP