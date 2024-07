Estação SESI de Cultura Atibaia tem programação gratuita especial de férias em julho

O mês de julho chegou e a Estação SESI de Cultura Atibaia preparou uma programação repleta de oficinas, espetáculos e o programa tão aguardado pela criançada: o Super Férias. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os públicos, mediante reserva de ingressos neste link. A programação acontece na Rua da Meca, 360, no Jardim das Cerejeiras.

(Foto: SESI-SP)

O programa Super Férias chega para animar as férias da criançada, dos dias 10 a 12 de julho, das 14h às 16h30. Serão três dias de muitas atividades, oficinas, jogos, música, contações de histórias e gincanas. A programação é gratuita e destinada a crianças de 7 a 13 anos. Para participar, o responsável deve fazer a inscrição do participante através do Meu SESI ou presencialmente na secretaria da unidade.

No dia 11 de julho, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá receber a contação de história “Bike Art”, a partir das 14h. A contação é um delivery de cultura que tem em seu cardápio várias atividades, dentre elas mediação de leitura, karaokê na bike, música e teatro de formas animadas. Você faz seu pedido e o entregador Luka leva até você. A contação de histórias: “Grandes Nomes da Música Popular Brasileira” é inspirada nos grandes nomes da MPB, que através do teatro Kamishibai conta curiosidades das histórias de alguns dos nossos artistas.

Dos dias 11 a 13 de julho, os amantes de leitura poderão participar de mais uma edição da Feira de Troca de Livro, das 14h às 17h. É uma possibilidade de renovar o acervo pessoal das pessoas que já gostam de ler e de incentivar quem quer iniciar com o hábito da leitura. Para participar, traga um livro em boas condições e troque por cupons que poderão ser utilizados para adquirir novos livros na feira.

No dia 12 de julho, a partir das 14h, o público poderá participar da oficina “Roda de Percussão”, com o grupo “O Som dos Tambores”. As Rodas de Percussão são a aplicação simples e direta do uso de tambores e do ritmo como objeto de ação interativa e integrativa. Uma roda de percussão é um evento divertido, aberto a toda família, onde as pessoas se reúnem para momentos lúdicos através da música. Não é necessário nenhum nível de conhecimento musical, o objetivo é se reunir e se interagir com os tambores que fazem parte do evento.

No dia 13 de julho, a partir das 10h, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá realizar oficina “Contação de Histórias”, além de uma oficina criativa. A partir das 13h30, será realizada a oficina “Escultura em Papel Machê” e, para fechar o dia, o espetáculo “Reciclown Circus” irá animar o público, a partir das 15h.

A oficina “Pintura Livre” vem mais uma vez para a alegria da criançada, no dia 16 de julho. A oficina irá acontecer em duas sessões, às 10h e às 14h. Todo o material é fornecido pela Estação.

No dia 17 de julho, o público poderá desfrutar do filme “Down Quixote”, a partir das 15h. O longa metragem nacional foi adaptado do clássico Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito e dirigido por Leonardo Cortez, com elenco formado exclusivamente por atores com Síndrome de Down.

No dia 19 de julho, os amantes do karaokê poderão participar da primeira Tarde do Karaokê, a partir das 14h.

No dia 20 de julho, serão realizadas as oficinas “Modele seu Monstro” e “Pulseiras Coloridas”, a partir das 13h30. Em seguida, a partir das 15h, o público poderá conferir a apresentação “Farra dos Bichos”, do grupo Flor de Crejoá. Com um repertório que mescla canções autorais e versões de grandes compositores brasileiros, “A Farra dos Bichos” traz músicas que celebram a diversidade da fauna brasileira.

No dia 24 de julho, a partir das 14h, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá realizar a oficina “Modelagem em argila”.

E para encerrar a programação do mês, o público poderá explorar dons artísticos à vontade com a oficina “Ateliê Aberto”, no dia 27 de julho, que será realizada em duas sessões, às 10h e às 14h. Em seguida, o espetáculo “Concerto em Cores” irá trazer um show musical para contar a história de pessoas sem tempo que viviam presas em um mundo descolorido e pensamentos encaixotados, com o grupo Circo di SóLadies, a partir das 15h.

A Estação SESI de Cultura Atibaia funciona de terça a sábado das 09h às 18h e conta com um amplo acervo bibliotecário, além de espaço multimídia e áreas de livre utilização ao ar livre.

Mais informações entre em contato através do telefone (11) 4411-5103 ou (11) 98750-4378.

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI-SP