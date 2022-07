Estão abertas as inscrições para o curso de Viola Caipira em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá o curso gratuito de viola caipira, com previsão de início em agosto. As aulas oferecidas pelo Grupo Raízes serão ministradas todas as segundas-feiras, das 19h às 20h, na Casa de Cultura Jandira Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130 – ao lado do Mercado Municipal).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Disponibilizadas para todas as idades (crianças alfabetizadas), as aulas contam com vagas limitadas. Para se inscrever é necessário preencher o formulário disponibilizado no link bit.ly/3qI9PX4 . Durante as aulas, os participantes aprenderão movimentos básicos, acordes, técnicas e ritmos da viola, além de diversas músicas do repertório caipira.

As aulas serão ministradas pelo professor Rafael Cardoso, músico de formação e regente do Grupo Raízes de Atibaia desde a sua fundação, e para participar não é necessário ter conhecimento prévio sobre o instrumento. Nas primeiras aulas o aluno poderá utilizar violas do Grupo Raízes, mas é indicado a compra da viola para aprofundar os estudos e intensificar o aprendizado em casa.

A viola caipira é um instrumento musical que requer o uso de palhetas ou dedeiras para ser tocada, enquanto a viola clássica e o violino necessitam da fricção das cordas para que o som seja ouvido. O curso é totalmente gratuito com o apoio do Projeto Educando com Música e Cidadania da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia