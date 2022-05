Evento “Cerâmica em Foco” acontece entre os dias 28 de maio e 4 de junho no Cine Itá

Em homenagem ao movimento ceramista da cidade, a Prefeitura de Atibaia promove, de 28 de maio a 4 de junho, o “Cerâmica em Foco”, evento que celebra 40 anos da 1ª Mostra de Cerâmica de Atibaia. Com exposição de peças de artistas da cidade, roda de conversa e exibição de documentários sobre o movimento, o “Cerâmica em Foco” acontece no Cine Itá Cultural e tem início no Dia do Ceramista, data que entrou para o calendário de eventos da cidade neste ano, por meio da lei 4.844/2022, e alude ao Dia Internacional do Ceramista, também comemorado em 28 de maio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A exposição, que tem curadoria de Lili Ranchin, Silvia Suckeveris e Solange Braile, reúne peças de pessoas que fazem parte da história da cerâmica do município – seja por hobby, arte-terapia, inclusão social ou profissionais da arte. A mostra busca apresentar a diversidade e singularidade dos trabalhos, formas e queimas dos artistas.

Com participação especial da Associação Novo Rumo, a mostra conta com 45 expositores e homenageia os artistas Shugo Izumi, Arlete Levi, André Levi e Joana de Sousas. A abertura acontece às 15h no dia 28 de maio e a exposição fica em cartaz até o dia 4 de junho. O Cine Itá Cultural está localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro.

Expositores Cerâmica em Foco:

Alayse Patara

Alejandra Dawi

Andrea Yamashiro

Beatriz Maria Brotto

Berenice Zabeu de Lucca

Carla Bobrick

Cláudia Lúcia Garcia

Danuza Campos

Diana Amaral

Eliane Paiva

Elizabete Campos

Fabio José Marques

Iris Marimon

Karin Rauffus

Laiz Ferreira

Laureane Graf Rosa

Ligia Costa

Lili Ranchin

Mara Cervantes

Marcia Picasso

Marcia Rosa

Margareth Do Céu

Maria Elizabeth Lacaze

Maria Teresa Steinmann

Marli Abdalla Bochour

Marta Vaz

Natalia Gallo Moura

Norberto Rodrigues

Olivia Capacci

Patricia Amaral

Patrícia Rosset

Priscila Nezmah

Rafael Dai Izumi

Renata Oshiro

Rosane Gomes Maia

Sandra Pahin Poggetti

Silvia Suckeveris

Solange Braile

Sonia Ferreira

Suzy Midori

Vanni Rose Amajones

Vera Verde Selva

Victoria Regia

Yvonne Anita Muller

Zezé Alvin

**Atualizado em 23 de maio, às 10h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia