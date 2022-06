Exposição “Mahatma: Vida e Época de Gandhi em Fotos” pode ser vista de 10 a 30 de junho em Atibaia

A partir do próximo dia 10 e até o dia 30 de junho acontece em Atibaia, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), a exposição “Mahatma: Vida e Época de Gandhi em Fotos”, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Centro Cultural Swami Vivekananda, do Consulado Indiano. Além da exposição, a iniciativa cultural no município também contará com uma Mostra de Cinema Indiano.

Exposição será no Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A cerimônia de abertura da exposição acontece no dia 10 de junho (sexta-feira), às 17h, no Auditório do Cine Itá Cultural, com apresentação de dança indiana, com Andréa Albergaria, e exibição de um filme de Bollywood, primeiro da Mostra de Filmes Indianos que acompanhará a exposição.

A exposição será composta por 20 painéis com reproduções fotográficas de Mahatma Gandhi, além de um tear e um busto do líder indiano, todas obras que compõem o acervo do Centro Cultural Swami Vivekananda.

Já a Mostra de Cinema Indiano contará com cinco filmes indianos:

Nil Battey Sannata, dia 10 de junho, às 18h30 (duração de 2h41)

Sinopse: Appu é uma aluna da décima turma e está desistindo dos estudos, porque sabe que sua mãe não poderá sustentá-los. Sua mãe se esforça e até a matricula em matemática, mas Appu acha que apenas filhos de pais ricos se tornam médicos ou engenheiros e acredita que ela também acabará sendo empregada doméstica como sua mãe. Para mostrar que ela tem potencial, sua mãe Chanda junta-se à sua turma como estudante e a desafia a estudar.

Mirzya, dia 11 de junho, às 14h (duração de 3h17)

Sinopse: Em uma trama que mistura realidade e mitologia, Adil (Harshvardhan Kapoor) é um cavalariço que se reconecta com seu amor da infância. Entretanto, a história de amor, que parece um conto de fadas com um príncipe encantado em um cavalo branco, pode não se concretizar, já que Suchitra (Saiyami Kher) está noiva de um príncipe real.

Hindi Medium, dia 11 de junho, às 17h30 (duração de 2h43)

Sinopse: Um casal jovem indiano (Irrfan Khan e Saba Qamar) está com uma difícil missão pela frente: fazer com que sua filha, ainda criança, tenha a melhor educação de todo o país. Tudo isso com o objetivo de fazer com que eles sejam aceitos na elite de Delhi. O problema é que a tarefa será mais difícil que imaginavam e eles terão muitas aventuras no caminho.

Badrinath Ki Dulhania, dia 28 de junho, às 14h (duração de 3h)

Sinopse: Badrinath Bansal (Varun) de Jhansi e Vaidehi Trivedi (Alia) de Kota pertencem a pequenas cidades, mas têm opiniões diametralmente opostas sobre tudo. Isso leva a um choque de ideologias, apesar de ambos reconhecerem a bondade um do outro.

Neerja (O Poder da Coragem), dia 28 de junho, às 17h (duração de 2h38)

Sinopse: Em O Poder da Coragem, Neerja é um retrato da vida da corajosa comissária de bordo Neerja Bhanot, que sacrificou sua vida protegendo 359 passageiros do voo 73 da Pan Am, em 1.986. O voo, que ia de Mumbai, na Índia, para os Estados Unidos, foi sequestrado por quatro integrantes da organização terrorista Abu Nidal que tinham a intenção de lançá-lo contra um prédio em Israel.

Programação:

10/06

17h

– Cerimônia de abertura da exposição “Mahatma: Vida e Época de Gandhi em Fotos”

– Apresentação de dança indiana com Andréa Albergaria

18h30

– Bollywood em Atibaia – Reprodução do filme indiano “Nil Battey Sannata”

11/06

14h – 1ª Sessão, filme indiano “Mirzya”

17h30 – 2ª Sessão, filme indiano “Hindi Medium”

28/06

14h – 1ª Sessão, filme indiano “Badrinath Ki Dulhania”

17h – 2ª Sessão, filme indiano “Neerja”

30/06

Término da exposição

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia