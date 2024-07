Exposição “Olhares, onde a gente vive” tem início dia 11 de julho em Atibaia

Atibaia recebe a exposição “Olhares, onde a gente vive”, no Centro Cultural André Carneiro, de 11 de julho a 28 de agosto. A mostra reúne obras de 16 artistas visuais naturais ou radicados em Atibaia e região, com o intuito de trazer os olhares para si e para a relação com suas ecologias pessoais.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento contará com oficinas, rodas de bate-papo e visitas guiadas, em diversas datas.

Confira abaixo a programação completa:

11/07, às 18h | Evento de abertura

17/07, às 19h | Bate-papo sobre “Como se formar um coletivo de artistas” com André Raimundo, Eli Obis, Kátia Lombardo e Leylah Navarro

27/07, das 14h30 às 16h30 | Oficina de cerâmica com Alejandra Dawi e Solange Braile

07/08, às 10h | Visita guiada e panoramas da História da Arte com André Raimundo

28/08, das 15h às 16h30 | Oficina de criação e livre expressão com Mariana Farcetta e Silvia Conttardí

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia