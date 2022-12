Feira do Empreendedor de Atibaia acontece dias 3, 10 e 17 de dezembro

Depois da realização da primeira Feira Itinerante do Empreendedor de Atibaia em bairros do município no último sábado, 26 de novembro (na Praça Guanabara, no Jardim das Cerejeiras), mais três edições do evento vão acontecer nos primeiros sábados de dezembro, dias 03, 10 e 17, nos bairros Portão, Tanque e Centro, respectivamente, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia após proposta de realização do evento encaminhada pela vereadora Ana Borghi.

(Imagem: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Muitos expositores estarão presentes com artesanato, produtos de diversos tipos e muita criatividade. Munícipes e visitantes poderão desfrutar de praça de alimentação e brinquedos infláveis nos locais.

A feira deste sábado, dia 3, vai ocorrer das 11h às 17h, no estacionamento da Unidade Básica de Saúde Majuca Macedo – UBS, na Rua Antônio da Cunha Leire, nº 2.015, bairro do Portão.

No dia 10, a feira acontecerá na Praça Soldado Constitucionalista, no bairro do Tanque, também das 11h às 17h, enquanto que no dia 17 a feira estará no pátio do Mercado Municipal, no Centro, das 11h às 20h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia