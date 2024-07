Festa da Cerveja movimenta Bragança Paulista a partir de quinta (1) com entrada gratuita

Bragança Paulista se prepara para um evento que contará com muitas opções de cervejas artesanais. É o “Festival da Cerveja”, um evento para os amantes de uma boa cerveja artesanal, além de uma gastronomia impecável. O festival acontece a partir desta quinta-feira (1/8), e segue até domingo (4/8), no estacionamento do Bragança Shopping Center, com entrada gratuita.

(Imagem Ilustrativa de Eeshan Garg por Unsplash)

Entre as opções, que são mais de 50, o público poderá contar com cervejas de pêssego, hop lager, sour, black, vinho, morango, cacau IPA, maracujá, APA, entre outras. Já quando se fala em comida, entre as opções estão: burguer, pastel, espetinho, arroz carreteiro, torresmo, costela, feijão tropeiro, fogazza, pizza, esfirra, fritas, e muito mais.

“Preparamos esse evento cuidando de todos os detalhes para que tudo saia perfeito. Nosso objetivo é levar qualidade para o público que sempre nos prestigia, portanto temos uma variedade gastronômica e mais de 50 rótulos de cervejas artesanais que com certeza irão superar as expectativas”, disse Lílian de Paula, organizadora.

Programação

O festival terá uma programação musical imperdível todos os dias do evento. Confira abaixo:

Quinta-feira (1) – 19h – Cover Creedence

Sexta-feira (2) – 19h – Rony (sertanejo)

Sábado (3) – 19h – Banda Confisco – Tributo Charlie Brown Jr

Domingo (4) – 19h – Mamonas Diet (Tributo Mamonas Assassinas)

Serviço – Festival da Cerveja em Bragança Paulista

Quando: 01/08,02/08,03/08 e 04/08.

Onde: Estacionamento do Bragança Shopping Center ( Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, s/n – Km 53 – Campo Novo, Bragança Paulista / SP)

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

*Entrada gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa Festival da Cerveja