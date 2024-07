Festa do Morango de Atibaia e Jarinu é atração gratuita para curtir no fim de semana

Uma das mais importantes festas do interior de São Paulo, a Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, chega à sua 40ª edição, valorizando sua tradição com venda e exposição de morangos, culinária típica e diversas atrações. O Parque Duílio Maziero é o ponto de encontro de diferentes gerações que buscam música regional, o famoso frango frito com polenta, a emoção do parque de diversões e o clima familiar e rural típico do interior, que tanto atrai turistas dos grandes centros urbanos.

(Foto: Divulgação)

A variedade gastronômica ainda conta com macarronada à bolonhesa, batata frita, comida japonesa, lanches, doces e, claro, as suculentas sobremesas feitas com o protagonista da festa: o morango. O restaurante da APAE, o minishopping, a feira de artesanato e as atrações musicais completam a experiência dos visitantes.

A Festa

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu tem entrada gratuita e acontece nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 19h aos domingos. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, em parceria com as prefeituras de Atibaia e Jarinu.

Como chegar

A Festa do Morango acontece no Parque do Morango “Duílio Maziero”, localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia