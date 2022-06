Festival Bon Odori é o destaque da Agenda Atibaia neste fim de semana

O tradicional Festival Bon Odori, que integra as festividades em comemoração aos 357 anos de Atibaia, acontece neste fim de semana, 18 e 19 de junho, com muita diversão, comida japonesa, Taiko, Bon Odori, danças e música. O festival, gratuito e aberto ao público, será realizado na praça da Igreja da Matriz.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Bon Odori, que todos os anos realiza apresentações da cultura japonesa para o público, chega a sua 52ª edição na cidade. No sábado (18), as apresentações iniciam às 15h e seguem até as 22h, com o funcionamento das barraquinhas e musicais japoneses. No domingo (19), as danças e o Taiko têm início às 11h na Praça da Matriz e seguem até as 21h com o encerramento do festival.

Buscando valorizar e vivenciar a cultura japonesa, que tem marco e história em Atibaia, o festival homenageia a história dos imigrantes que fundaram as comemorações através do Bon Odori e outras festividades japonesas realizadas na cidade.

Festas nos bairros

O fim de semana também terá festas em diferentes bairros. No sábado (18) ocorrem festas juninas no Rio Abaixo (Estrada do Mingu, 1080) e em San Fernando Valley. Festas juninas no Parque Fernão Dias (Rua Lírio, 10) e na Praça Papa João Paulo II estão programadas para sábado (18) e domingo (19). No domingo (19) tem Grau do Bem no Mitsubishi Chemical e festa Unisocial na E.M. Nelson José Pedroso, no Portão.

Domingo no Parque

Em todos os domingos de junho, a ação “Domingo no Parque”, promovida pela Prefeitura de Atibaia no Parque Municipal Edmundo Zanoni, contará com oficinas circenses a partir das 14h. Nas oficinas, as crianças e suas famílias poderão experimentar algumas das diversas modalidades circenses como acrobacias, pirâmides humanas e palhaçaria.

O “Domingo no Parque”, que começou em março, consiste em apresentações e atividades culturais gratuitas para aguçar o interesse e a atividade das crianças, além de promover a sensibilização artística, proporcionar benefícios para a concentração e gerar proximidade da comunidade com as diversas formas de expressão cultural. O objetivo do projeto é levar as atividades para um local onde o público já está presente, tornando a ação mais acessível.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia