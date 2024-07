Festival de Inverno de Atibaia 2024 tem atrações neste fim de semana

O Festival de Inverno de Atibaia 2024 continua neste fim de semana e segue até o dia 28 de julho, reunindo música caipira, samba, cordel, espetáculo brincante, circo, teatro, taiko, dança e muito mais na programação. A programação acontece na Praça da Matriz e no auditório Vilma Guzzi, no Cine Itá Cultural.

Nesta sexta-feira (12), às 20 horas, o público poderá conferir, no Cine Itá Cultural, a “Presença Sonora de Manoel Vieira de Castro Neto”, com Ísis Gonçalves.

No sábado (13), às 19h30, Isadora Títto, sob direção de Sol Faganello, fará a leitura dramática da peça me(L)odrama, de Renata Pallotini.

Já no domingo (14), às 20 horas, é a vez do grupo Raízes de Atibaia apresentar o espetáculo “Raízes que cantam o canto das árvores”.

Retirada de ingressos

Para os espetáculos no auditório Vilma Guzzi, haverá retirada de ingressos dois dias úteis antes do evento, na bilheteria do Cine Itá. Nesse esquema, as atrações de quinta-feira terão os ingressos liberados já na terça, enquanto para os espetáculos que serão realizados às sextas, a distribuição começará na quarta. Para os eventos que acontecem aos sábados e domingos, os tíquetes de entrada poderão ser retirados a partir da quinta-feira.

Os tíquetes de entrada, até dois por pessoa, poderão ser retirados a partir das 9h, enquanto houver ingressos disponíveis.

Confira a programação completa e participe!

FESTIVAL DE INVERNO DE ATIBAIA 2024

04/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | À Nossa Moda – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia (OVBA)

05/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Cordel Viajante – Núcleo Artístico Forró do Candeeiro

06/07 | 19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Hoje, Godot não vem! – Cia Caravan Maschera Teatro

07/07 | às 15h e às 18h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Quiproquó – Trupe Koskowisck

12/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Presença Sonora de Manoel Vieira de Castro Neto – Ísis Gonçalves

13/07 | 19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Leitura dramática da peça me(L)odrama – Isadora Títto

14/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Raízes que cantam o canto das árvores – Raízes de Atibaia

19/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Banda Sinfônica do Projeto Educando com Música e Cidadania

20/07 | 19h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | XV Concerto de Taiko – Kawasuji Seiryu Daiko

21/07 | 15h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Show do Abravâninho – Abravâninho

21/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Minhas Marias – Dona Nuvem de Ideias

25/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Show – banda Cinco de Julho

26/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | No escurinho do cinema, tem TV em cartaz – Coro Cênico Intermusic

27/07 |19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Dança como liberdade de expressão e sentimentos – Studio Let´s Dance Atibaia Dança e Terapia

28/07 | 11h | Praça Claudino Alves (em Frente ao Centro Cultural André Carneiro) | É Festa na Serra! – Grupo Curiá

28/07 | 16h | Praça Claudino Alves (em Frente ao Centro Cultural André Carneiro) | Samba da Rozeira – Projeto ROZA

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia